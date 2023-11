Összeszedtük, mit tudunk eddig az albán pékségek botrányos ügyéről!

Az egész albán pékségek körüli mizéria azzal kezdődött, hogy Septe József, a Magyar Pékszövetség elnöke a Spirit FM Több-Kevesebb című műsorában arról beszélt, hogy az albán pékségek jelenléte Magyarországon kedvezőtlen a magyar sütőipari cégekre nézve.

A fő problémák Septe szerint: Az albán pékségek kevésféle tésztából sokféle terméket készítenek, ezért is lehetséges, hogy a sós és az édes tészták íze szinte ugyanolyan.

Ezek a tészták a Magyar Élelmiszerkönyv szabályainak abszolút nem felelnek meg.

A cégek megkerülik a munkaügyi szabályokat, és minimális tőkebefektetéssel, bérelt helyiségekben, bérelt eszközöket alkalmaznak, bérelt berendezéssel, ami által lépéselőnybe kerülnek a magyar cégekkel szemben.

Az albán pékségek hozzáállása a higiéniai, élelmiszeripari szabályokhoz nem megfelelő.

Jó részük „összehalmoz egy csomó adósságot, otthagyják a céget, majd egy fantomcég azonnal indul ugyanabban az épületben, de sem energiaszámlákat, sem a járulékfizetést nem intézik el”.

Mindez pedig nagy károkat okoz a magyar sütőipari vállalkozásoknak. Septe József úgy tudja, a Magyarországon működő 4-500 albán pékségnek 15-20 tulajdonosa van, akik az egész hálózatot működtetik. A magyar vállalkozóknak ezzel szemben saját boltjuk van, ahol mindent tisztán tartanak, a dolgozóikat pedig rendesen megfizetik és bejelentik.

Arról is írtunk már, hogy Werli József, a Magyar Pékszövetség szakmai főtitkára is megszólalt az albán pékek ügyében, ő azt nyilatkozta: nem lenne semmi baj az albán pékségekkel, ha azok is betartanák a hazai pékségekre vonatkozó higiéniai, technológiai és munkaügyi szabályokat. Werli szerint azonban ez nem jellemző,

és így komoly árelőnyhöz jutnak.

Az albán pékségek jóval olcsóbban gyártanak pékárut, így a hazai versenytársakhoz képest érdemben alacsonyabb áron kínálják a helyben sütött termékeiket. A továbbra is töretlen balkáni befektetési hajlandóság ugyanakkor azt mutatja, a fogyasztókat az árszint jobban érdekli a minőségnél.

Időközben az is kiderült, hogy az albán pékségek termékei az egészségre sincsenek jó hatással. A Dietetikusok Országos Szövetségének elnöke, Szűcs Zsuzsanna a Pénzcentrumnak arról beszélt ennek kapcsán, hogy megpróbált utánanézni a szóban forgó termékek pontos összetevőinek, tápanyagtartalmának, sótartalmának, de nem járt sikerrel.

A szakértő elmondta, hogy a vajas tésztából készült péksüteményeknek valószínűsíthetően nagyon magas lehet a zsírtartalmuk, emellett sok cukrot is tartalmaznak. A sós változatokat tekintve pedig a magas só- és a zsírtartalom okozhat gondot.

Egy másik szakértő is megszólalt a portál megkeresésére. Dr. Nagy Károly belgyógyász kifejtette:

„Ezekben a termékekben élve marad az élesztő, ami a tápcsatornában jut, és ott erjesztve bontja az ottani táplálékot.