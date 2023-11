Kenyér vagy buci? Lerántjuk a leplet az albán pékségek sötét titkáról

Nem tér vissza többé a fehér kenyér egyeduralma

Az elmúlt években jelentősen elmozdult a minőség felé a fogyasztói kereslet a sütőipari termékeknél. Erre a kenyér a legjobb példa: az elmúlt években a fehér kenyér iránti kereslet meredeken visszaesett, miközben a vásárlók jobban odafigyelnek az egészséges táplálkozásra is. Ennek köszönhetően egyre többen választják a magasabb hozzáadott értékű, ezáltal drágább pékárut. A folyamatnak köszönhető, hogy az elmúlt években rengeteg kisebb, kézműves pékség nyílt, amelyek életben maradtak az utóbbi időszak válságai ellenére is. A 2022-ben és 2023-ban tapasztalt rekordmagas infláció időszakában a kenyérfélék ára a többi élelmiszernél jóval meredekebben nőtt, és az alapanyagárak csökkenése ellenére is megmaradt a magas árszínvonal. A több terméknél akár 80-100 százalékos áremelkedés, az egyre egészségtudatosabb táplálkozás, a szélsőségesen változó alapanyag- és szállítási költségek és a közel egy évtizede állandósult munkaerőhiány pedig egyhamar nem teszi vonzóvá az ágazatot sem a magyar, sem az albán befektetők számára.