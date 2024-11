Megnyitottak a karácsonyi vásárok a Belvárosban – mutatjuk, mennyiért ehetünk!

A Telex összesítése szerint a Bazilikánál a következő árakkal számolhatunk:

Sima lángos – 2000 Ft

Sajtos-tejfölös lángos – 3100 Ft

Sült kolbász, mustár, kenyér – 5200 Ft

Hurka – 3900 Ft

Alap hot dog – 5500 Ft

Csülök pékné módra – 5900 Ft

BBQ oldalas – 6900 Ft

Töltött káposzta kolbásszal – 5500 Ft

Óriási bécsi zsemle – 6500 Ft

Pörkölt cipóban – 7300 Ft

Kürtős kalács – 2800 Ft

Forralt bor (3 dl) – 1450 Ft

Forró csoki (2 dl) – 1300 Ft

Sör (5 dl) – 1500 Ft

Üdítő (5 dl) – 1000 Ft

Ásványvíz (5 dl) – 800 Ft

A Vörösmarty téren pedig így alakulnak idén az árak:

Sima lángos – 2300 Ft

Sült kolbász, mustár, kenyér – 5500 Ft

Hurka, mustár, kenyér – 5500 Ft

Rétes – 1500 Ft

Brassói – 5500 Ft

Csülök pékné módra – 6500 Ft

Gulyásleves cipóban – 5500 Ft

Forralt bor (3 dl) – 1450 Ft

Forró csoki (2 dl) – 1300 Ft

Sör (5 dl) – 1500 Ft

Üdítő (5 dl) – 1000 Ft

Ásványvíz (5 dl) – 800 Ft

Vigyázzunk, hol eszünk!

Ahogy megírtuk, a Bazilika előtti karácsonyi vásár már négy alkalommal is elnyerte az Európa legjobb karácsonyi vásáráért járó címet. A Vörösmarty téren ingyenes kisvasúttal és látványműhellyel várják a látogatókat. Mindkét helyen több lehetőség is van az ünnepi és vásári ételek kipróbálására, mindkét helyszínen lesz betlehemi jászol és monumentális adventi koszorú is.