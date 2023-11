Németh Zsolt: a kommunizmus nem vész el, csak átalakul

A venezuelai Alejandro Pena Esclusa, a kommunizmus latin-amerikai rombolását bemutató, A Sao Paolo Fórum kulturális háborúja című könyv magyar nyelvű kiadását mutatták be kedden Budapesten, az Alapjogokért Központ szervezésében. A Sao Paolo Fórumot Fidel Castro kubai vezető és Lula da Silva későbbi baloldali brazil elnök hozta létre 1990-ben, azzal a céllal, hogy újjászervezze a latin-amerikai szélsőbaloldali mozgalmakat a Szovjetunió szétesését követően.

A korábban Venezuelában elnökjelöltként is politizáló szerző az eseményen elmondta: akkor döntött a Sao Paolo Fórum elleni harc mellett, amikor megtudta, hogy Hugo Chávez, későbbi baloldali venezuelai államfő is csatlakozott a Fórumhoz. Könyvében többek között azt mutatja, be, hogy a térség egykor leggazdagabb országa két évtized alatt miként vált Latin-Amerika legszegényebb államává a kommunizmus rombolása, illetve a Sao Paolo Fórum politikája következtében – ismertette.

Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke, a Fidesz politikusa a könyvbemutatón úgy fogalmazott: megérthetjük a kötetből, hogy

a kommunizmust nem lehet lebecsülni.

Felidézte, hogy a rendszerváltás idején fogalmazódott meg az a mondás, hogy a kommunista nem vész el, csak átalakul. „Ám nem gondoltuk, hogy három évtized múlva is ezekkel a kísértetekkel kell hadakoznunk” – fogalmazott.

Alejandro Pena elmondta, hogy a kommunizmus ma is képes nyomorba taszítani milliókat, a kereszténység, az egyházak és a családok egységének lerombolása által. Felhívta a figyelmet, hogy nem szabad hagyni a kommunizmus további terjeszkedését. Azért küzd, hogy Latin-Amerika képes legyen visszatérni a gyökereihez – tette hozzá. Arról is szólt, hogy pozitív folyamatoknak is tanúi lehetünk Latin-Amerikában, különösen az argentin elnökválasztás tükrében. Elmondta, hogy Latin-Amerika társadalma nem vált baloldalivá, hiába akarja azzá tenni a szélsőbaloldal.

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója úgy fogalmazott, hogy a XXI. század politikai törésvonala nem a jobb- és a baloldal között húzódik, hanem a szuverenisták és a globalisták harca figyelhető meg. A magyar jobboldal az elmúlt 13 évben nem csupán lebontotta a posztkommunista struktúrákat, de a baloldali alternatíva elfogadás helyett kulturálisan is elkezdte magát megszervezni – fűzte hozzá. Ez pedig frusztrálja a nemzetközi baloldalt. A valóság az, hogy a liberálisok és a neomarxisták vegyesházasságának „posztlidérce” újra bejárja az egész nyugati civilizációt.

Egyszer Kominternnek, egyszer Szocialista Internacionálénak, máskor pedig Nyílt Társadalom Hálózatának, vagy épen Sao Paolo Fórumnak hívja magát.

Ezek célja nem pusztán a szuverenitás, hanem a kultúra feletti hatalomátvétel, bár a cenzúrát politikai korrektségnek nevezik, fizikai erőszak helyett pedig érzékenyítést alkalmaznak. A cél pedig az Isten-haza-család értékegyüttes aláásása annak érdekében, hogy az üressé vált embereket könnyű legyen megvezetni – mondta Szánthó Miklós. A központ főigazgatója rámutatott, hogy napjainkban a klasszikus jobb- illetve baloldali ellentétet felváltja a globalisták és a szuverenisták közötti harc. A 155 oldalas kötet a Kereszténydemokrata Intézet Alapítvány gondozásában jelent meg.

A kerekasztal-beszélgetésen a könyv szerzője, Rodrigo Ballester, az MCC Európai Tanulmányok Műhely vezetője, Jorge González-Gallarza, az Alapjogokért Központ vendégkutatója, Sofia van der Vegt, a CDI kuratóriumi elnöke egyetértettek abban, hogy azok az ideológiák jelentik a legnagyobb veszélyt, amelyek a dolgok relativizálására törekszenek. Kiemelték, hogy a neomarxista ideológiák elutasítják a spiritualitást, azt a gondolatot, hogy az embernek lelke van. Ezzel szemben a keresztény vallás egyik alapja az, hogy az emberi életnek, nemcsak evilági tere van, ezzel pedig többletjelentést képes adni az életnek, miközben

a woke-idológiák legfeljebb valláspótlékokat igyekeznek nyújtani az emberek számára.

Kérdésünkre Németh Zsolt elmondta, hogy Kereszténydemokrata Internacionálé olyan jelentős globális hálózat, amelynek a Fidesz és Orbán Viktor miniszterelnök is fontos tagja. Elmondta, hogy Latin-Amerika sokkal közelebb áll hozzánk kulturálisan, mint azt először gondolnánk, az erős keresztény kultúra összeköt minket, emiatt pedig fontos, hogy minél szorosabb kapcsolatokat alakítsunk ki a térséggel. A könyv kiadása, és a szerző magyarországi látogatása is ezt a célt szolgálja. Alejandro Pena többek között ellátogat az MCC kecskeméti és debreceni képzési központjába is, ahol szintén bemutatják a könyvét.

Németh Zsolt azt is elmondta, hogy

nemcsak Washington és Brüsszel a melegágya az újblaoldali mozgalmaknak,

hanem Latin-Amerika is, az ottani drogkereskedelemből származó haszon pedig jelentős anyagi hátteret nyújt a szélsőbaloldali mozgalmaknak világszerte. Argentína példája is azt mutatja ugyanakkor, hogy nem reménytelen a harc a közös ellenséggel szemben. Azzal a feltevéssel kapcsolatban, hogy egyre inkább úgy tűnik, hogy olyanok is a magyar szuverenitás ellen dolgoznak, akiket a szövetségeseinknek tartunk elmondta, hogy a külpolitika soktényezős terület.

Brüsszellel szemben Magyarország éppen nem Európa ellen harcol, hanem ellenkezőleg, Európáért. Hozzátette már most is lehet érezni az EP-választás kampányának előszelét. A választás tétje pedig az, hogy fordulatot érjünk el Brüsszelben. Ennek érdekében pedig fontos, hogy az európai jobbközép erők együttműködjenek, így minden esélyük meg lehet arra, hogy újra megerősödjenek.