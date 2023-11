„Olyannyira nincs üzemképes dízel járműve a MÁV-nak, hogy az újranyitott Szeged-Szabadka vonalra Budapest elővárosából vittek el egy motorvonatot – ezzel elviselhetetlenre növelve a zsúfoltságot az amúgy is rémes állapotokkal sújtott lajosmizsei elővárosi vonalon.

A Budapest – Lajosmizse vasútvonalon egy vágányon, 40 km/h sebességkorlátozás mellett óránkénti vonatokon is tolonganak az emberek – azonban nem csak a vonal a korábbi években általunk megtervezett fejlesztését akadályozza karöltve a XVIII. kerület DK-s és Gyál fideszes polgármestere, de közben a közlekedési kormányzat még a meglévő járműveket is vidékre csoportosítja.

Mindent elmond ez a történet az országos közlekedéspolitika helyzetéről: ahol a legtöbb utas és a legnagyobb fejlődési potenciál van, Budapesten és térségében, itt állítanak le minden vasúti beruházást és csoportosítják át az erőforrásokat. És ennek kapcsán semmilyen helyi ellenállás nincs, Budapest vezetői közben arról elmélkednek, hogy talán jobb is, ha nem fejlődik az elővárosi vasút – miközben ezen a vonalon még a Budapest-bérletes utasok is szívnak most, nem csak az ingázók.”

Nyitóképünk illusztráció. Fotó: MTI / Máthé Zoltán