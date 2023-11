Krúbi: Amíg Orbán ki nem öregszik a politikából, addig ő marad a mi új Kádárunk

„Sose gondoltam, hogy a dalaim bármit is változtatnának a hazai politikai kultúrán” – folytatta, majd a szigetes fellépésével kapcsolatban pedig így fogalmazott: „ebben a műsorban igazából nem kommentálom ezt a királyságot, csak annyit mondok, hogy a Fidesz az úr. Nem azt, hogy és ez baj, vagy és ez jó. Csak belehallod, mert van egy véleményed róla, és érződik az is, hogy mi az enyém.

Most ők az urak, mint Az oroszlánkirályban a Mufasza, és az ő gyereke, és senki nem kérdőjelezi meg, hogy miért az oroszlán az állatok királya.

A korábban említett fásultságomat jelképezi, hogy a műsoromban sem kérdőjelezem meg az uralkodó létjogosultságát. Csak a sajtóban ezt másképp kezelik, mert ott mindent el kell helyezni egy végletes skálán, hogy hú, most megmozdult valami, a fiatalok azt kántálják, hogy Mocskos Fidesz!, szóval velünk vannak. A kormánypárti sajtóban pedig azt szajkózzák, ha bárminemű kritika éri a kormányt, hogy annak csak az lehet az oka, hogy pénzelik valahonnan. Valójában meg annyi történt, hogy egy ember csinált egy jó rapkoncertet, és mint annyi mindent, a politikával kapcsolatos gondolatait is beleírta, és ezt egy csomó ember élvezte, mert hasonlóan gondolkodik ebben a kérdésben. Ennek nincs politikai jelentősége, ez szimplán csak egy művészi megnyilvánulás. Nem akarok a forradalmár szerepében tetszelegni, amikor nem érzem magam annak. Régen se éreztem, most már meg pláne.”