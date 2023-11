„Azért tartottuk fontosnak a szivárványkoalíció, mint politikai termék és a lengyel választás tanulságainak bemutatását, mert ezek mentén jobban megérthető a magyar baloldalon előadott színjáték, a Momentum és a DK cicaharca.

A magyar szavazók ugyanis pontosan emlékeznek arra, hogy idestova tíz éve, 2013. október 23-án, a fővárosi Műegyetem rakparton tartott baloldali tüntetésen az »összefogás« hívei Mesterházy Attilába fojtották a szót, szimbolikusan is megnyitva az utat az utódpárt utódpártja, a DK számára abba az összefogásba, amelyből a többiek ki akarták őket hagyni. Talán ez volt az utolsó olyan alkalom arra, hogy a hazai baloldal és a globalista hatalmi központok érdekét képviselő többi párt — őket hívjuk dollárbaloldalnak — megszabaduljon a DK-tól, mint politikai riválistól, és Gyurcsány Ferenctől, mint az egyik legrutinosabb és rámenősebb »szenvedélyesebb« magyar politikustól.

Láttuk, hogy a DK frakció nélkül, ám parlamenti pártként is kihúzott egy ciklust; túlélte az »önjelölt királycsináló« azon kísérletét, hogy egy Gyurcsány nélküli DK-t vigyen a szivárványkoalícióba; majd 2022-re olyan alkukat kötött, hogy a legerősebb baloldali és ellenzéki pártként dominálja saját politikai térfelét.

A fragmentált baloldali formációk számtalan túlélési kísérletet mutatnak be: Az MSZP már idén januárban felvetette, hogy az inkumbens baloldali polgármesterek előválasztás nélkül mérettethessék meg magukat az önkormányzati választáson, ám javaslatukra nem kaptak választ. Az elmúlás ellen küzdő törpepárt azonban nem adta fel, és az EP-választásra ismét egy baloldali közös listát, vagyis összefogást sürgetett. Ez az ötlet sem talált lelkes fogadtatásra.

Ebben a környezetben tűnik fel néhanapján Donáth Anna és mond furcsákat, most éppen arra jött rá, hogy »a DK politikai kultúrája a kormányváltás akadálya«. Mivel a Momentum minden józan politikai logika és saját fogadkozása ellenére végül mégis többször együtt indult a DK-val, végül csak »összegyurcsányozta« magát. Donáth Anna 2022-ben ráadásul egy listán szerepelt a DK elnökével: Gyurcsány Ferenc a 8., Donáth a szimbolikus 247. volt a közös listán. Ezért is mondhatta azt a DK elnöke a bukta utáni beszédében, hogy »Ne védekezzetek! Akarjatok Ti is Gyurcsányok lenni!« És nem jósolt nagy jövőt azoknak a baloldali politikusoknak, akik vele és politikájával szemben határozzák meg magukat.

Lehet Donáth Annának egy dologban mégis igaza lesz. A negyedik kétharmad után ugyanis azt vetette fel, hogy kevesebb ellenzéki pártra van szükség. Mivel már a baloldali kutatások szerint is lejtmenetben van a Momentum támogatottsága, hiába tették Donáthot a másodikról az első listahelyre, ha így folytatják, könnyen lehet, hogy még onnan sem jut mandátumhoz. Nem kár értük, és nem a Momentum lenne az első olyan párt, amely magát »harmadik« pólusként ajánlva indult, majd balra fordulva a politikai süllyesztőben kötött ki.”