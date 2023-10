Vajon miről beszélgetne A szolgálóleány meséje írója Orbán Viktorral? Tippeljen!

Mint azt az előző cikkünkben írtuk, a Budapest Fórum nyitópaneljei között mutatták be Gulyás Márton, a Partizán műsorvezetője Margaret Eleanor Atwooddal, A szolgálólány meséje című regény írójával készült interjúját.

Megemlíthető, miért is ne, hogy Gulyás nemrég az Egyesült Államokban járt képzésen, de jóval az útját megelőzően vált nyilvánossá, hogy a Partizán jelentős adományban részesült az egyébként a Budapest Fórumot is szponzoráló German Marshall Fundtól (GMF), illetve a National Endowment For Democracy (NED) nevű szervezettől.

Visszatérve az Atwooddal készült interjúra, az író Gulyásnak kifejtette, a demokráciát akkor érik támadások, amikor egy rendszer, ami jól működött a hatalmon lévők számára, már nem elég hatékony. „Hitüket vesztik benne, s valami mással helyettesítenék.” Vagy, mikor túl sok vagyon halmozódik fel azoknál, akik a rendszer csúcsán vannak, az alsóbb rétegek pedig veszteségeket könyvelnek el. „A középosztály elmorzsolódása sokakat bosszant – fogalmazott Atwood. – Azt hitték, odatartoznak, de mégsem. Majd jön valaki, és azt mondja: »Ezt csakis én tudom megoldani.« Ezt már Ön is hallotta.”

A csalódott emberek pedig egy autokratára szavaznak, aki megítélése szerint valójában csak a gazdagoknak dolgozik.

Mi a helyzet a nőkkel?

A Partizán műsorvezetője bedobta, mit gondol arról az író, hogy nőtt-e a nők hatalma 1985 óta – utalva ugye a már említett regényre, vagy továbbra is régi, patriarchális rendszerekkel van dolgunk.

Természetesen az osztályharcos narratíva nem maradt megválaszolatlanul, Atwood szerint ugyanis változott a helyzet, „mondjuk nem 1984, hanem 1955 óta”.

Hangsúlyozta, 1966-ban elérhetővé vált a fogamzásgátló tabletta azok számára is, akik nem voltak házasok, és saját felelősségre használhatták szülői engedély nélkül. Valamint divatba jött a miniszoknya. „Ezek határozták meg a késő ’60-as éveket, és indították be a szexuális forradalmat.” A hetvenes években jött a hitelkártya, amit a férj engedélye nélkül lehetett használni.

De nyert Reagan. Ez baj, véli Atwood

Majd érkezett Ronald Reagan. Ez vélekedése szerint jócskán belassította a „dolgot”, „és ez az ellenállás a mai napig tart”. Reagan megválasztásakor szerveződött politikai erővé a vallásos jobboldal, ezért született A szolgálólány meséje.

Ez az, ami az egyik leggyakrabban betiltott könyv a világon – vágott közbe Gulyás, majd külön is gratulált az írónak. „Bár az Ön könyve itt, Magyarországon még elérhető, pár hete megbüntettek egy könyvesboltot: LMBTQ-propaganda terjesztéséért” – terelte a szót a könyvfóliázásra a műsorvezető. „Mint régen a pornót” – reagált azonnal Atwood, mire Gulyás rákérdezett: a könyvek betiltása kultúrharcos taktika, vagy ennél többről van szó?

Az író úgy vélekedett, mindez arról szól, hogy ki mit mondhat.

„És ez bármelyik oldalon megtörténhet, attól függ, ki van éppen hatalmon.”

Miről beszélgetne az író a magyar kormányfővel?

Az utolsó kérdés nem lehetett más, mint az, hogy mit kérdezne Orbán Viktortól, a trumpista, jobboldali kormányfőtől, ha lenne rá lehetősége. Margaret Eleanor Atwood úgy felelt, beszélgetne vele az emberek kereszténységről alkotott elméletével.

„Most jelenik meg e témában új könyv Jim Wallace-től, amelyről írni is fog a Twitteren. Ő évekig tagja volt a Jövevények nevű mozgalomnak Amerikában, ami egy keresztény szervezet, és felszólal amellett, hogy azok, akik a kereszténység megújításáról beszélnek, valójában nem is keresztények – mondta. – Fittyet hánynak a kereszténység alapjaira, köztük Jézus Krisztus legfontosabb tanításaira. Például, hogy »Szeresd a felabarátodat!«, »Bánj úgy másokkal, ahogy te szeretnéd, hogy veled bánjanak!«”

Az író szerint ezek aranyszabályok, ezeket mindenképpen szóba hozná.

„Ha nem szereted felebarátod, bárki is legyen az, nem követed Jézus Krisztus tanításait. És emlékeztetném az irgalmas szamaritánusra. Kezdésként” – fűzte hozzá.

Nyitókép: AFP