Mutatjuk, eddig kik jelentették be, hogy indulnak a főpolgármesteri székért!

Mint, ahogy arról mi is beszámoltunk a Mandineren, Karácsony Gergely az elmúlt hónapokban már többször egyértelművé tette, hogy történjen bármi, ő akkor is elindul a jövő évi főpolgármester-választáson, azonban mindig hozzátette, nagyon bízik benne, hogy ehhez elnyeri az ellenzéki pártok támogatását is. S noha Gulyás Márton Partizán-interjújában kijelentette, az összes ellenzéki párt „partnerséget vállal az újraválasztásában”, azért azóta kiderült, ez koránt sincs így.

Az ellenzék tagjai ugyanis nem, vagy csak óvatosan nyilvánultak meg a kérdést illetően, a legerősebb ellenzéki párt, a DK elnöke pedig nem rég nem éppen támogatólag nyilatkozott a jelenlegi főpolgármesterről. Gyurcsány Ferenc akkor kijelentette, a főpolgármester nem teljesíti a hazafias kötelességét: szerinte nem beszélni kell a szabad városokról, hanem tennie kellene az önkény hatalmával, a mai kormánnyal szemben,

Budapest szervezett politikai közössége lehetne egy szabad Magyarország megteremtésének az indulópontja.

Ungár Péternek, az LMP társelnökének is számos problémája volt/van Karácsonnyal: nem tartja például elég határozottnak. Lapunk megkeresésére korábban azt írták, Karácsony Gergely kommunikációjával ellentétben ők még nem hozták meg a döntésüket, hogy önálló jelöltet indítanak vagy más párt jelöltjét támogatják a főpolgármester-választáson.