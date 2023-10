Áll a bál a lakossági napelemek miatt – mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat!

Kisebb politikai vihar kerekedett a lakossági napelemek szabályozása körül az utóbbi hetekben, ám az újabb információk alapján kezd tisztulni a kép s az érintettek számára is megnyugtatóan rendeződni a helyzet. Az első törés 2022 októberében történt, amikor a kormány bejelentette, hogy mivel a villamosenergia-rendszer már nem tudja befogadni a megtermelt energiát, felfüggesztették a betáplálás lehetőségét. Konkrétan: az addig beérkezett igényeket teljesítették, ám az utána érkezők esetében a megtermelt napenergiát csakis a saját háztartásban lehetett felhasználni. Ez két dolgot jelzett, egyrészt a jelentős támogatást élvező napelemes megoldás drasztikusan elterjedt, kifejezetten népszerű lett a lakosság körében is, másrészt viszont a korlátozás révén érthető módon veszített népszerűségéből.

Bővülő kapacitások, teher a hálózaton

Steiner Attila energetikáért és klímapolitikáért felelős állam­titkár már áprilisban belengette, a hálózat fejlesztése nyomán idén folyamatosan oldják fel a betáplálási korlátozást. Az Inforádióban arról beszélt: „Szerencsére gyorsan fejlődik a napelemes energiatermelés Magyarországon, a vártnál jóval gyorsabban. Már több mint kétpaksnyi napelemes kapacitással rendelkezünk. Ennek körülbelül egyharmada háztartási méretű napelemeket jelent, kétharmada ipari méretű napelemparkokat.”

A napelemmel nem rendelkező fogyasztókra többletteher hárul, gyakorlatilag a hálózati szolgáltatások keresztfinanszírozása figyelhető meg”

A telepítések felfutása nyomán arra is lehetett számítani, hogy az országos hálózatba való visszatáplálás újranyitása mellett változik az elszámolás is. A feketeleves augusztus végén jött, amikor Lantos Csaba energiaügyi miniszter közölte: mindazon tulajdonosok, akik már telepítették háztartási napelemes rendszerüket, januártól átkerülnek az évesből a havi szaldós elszámolásba, azoknak pedig, akik újonnan csatlakoznak, a bruttó elszámolás lép érvénybe.

Ez visszamenőleges hatállyal is érdemben rontaná a napelem-befektetések megtérülését, illetve kiszámíthatóságát, ezért, bár a szaktárca az uniós irányelv által szabott kötelezettségre hivatkozott, a bejelentés felzúdulást váltott ki. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzése szerint már több mint 215 ezer háztartásban valósult meg a napelemes rendszerre való átállás, az érintettek igyekeztek éves szintet lefedő háztartási méretű kiserőműveket (hmke-ket) telepíteni, amelyeknek a megtérülési ideje az éves elszámolásban rövidebb volt, a havi elszámolásban viszont jócskán kitolódna.

Munka a német Meyer Burger vállalat napelemmodulgyárában. Fotó: MTI/EPA/Clemens Bilan

Fideszes jelzés, szakmai egyeztetés

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője, Kocsis Máté gyorsan reagált, s üzent a minisztériumnak. Közösségi oldalán jelezte, hogy a kormánynak döntenie kellene az éves szaldóelszámolás visszaállításáról legalább azon családok vonatkozásában, amelyeket ez a korábbi szerződésük alapján megilletett. Hozzátette, hogy a már megvalósult családi beruházások esetében nem volna méltányos, ha korábban szerzett jogok sérülnének, hiszen a napelemek telepítésekor más megtérülési feltételekkel számoltak, a brüsszeli direktíva pedig ezeket utólag kívánja megváltoztatni. „A Fidesz a magyar családok érdekeinek védelmére kapott felhatalmazást tavaly a választóktól, és ebbe bizony beletartozik a rezsivédelem is. A jelenlegi energiaárak mellett nincs helye annak, hogy az unió elvárásai nyomán rosszabb elszámolási feltételeket kapjanak azok a családok, amelyek az elmúlt években napelem felszerelésével igyekeztek csökkenteni a fogyasztásukat” – fogalmazott.

A legnagyobb parlamenti frakció részéről érkezett „óvatos” jelzés nyomán az Energiaügyi Minisztérium lényegében visszakozott, bejelentve, csak felmenő rendszerben vezetik be a bruttó elszámolást. Ezzel párhuzamosan intenzív egyeztetések kezdődtek a szakmai szervezetekkel. Steiner Attila a szeptember 18-ai alkalom után közölte, a találkozót mindkét fél, vagyis a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség és a kormány is sikeresnek ítélte.

A kormány a jövőben is ösztönözni kívánja a tiszta napenergia hazai térnyerését”

Ennél is fontosabb, hogy számos kérdés tisztázódott. Eldőlt: az éves szaldós elszámolás fenntartása minden háztartási méretű kiserőműre érvényes. Az általános határ­idők betartása esetén a családokon kívül a további üzemeltetők – köztük például vállalkozások, önkormányzatok és intézmények – napelemes rendszerei is a kedvezőbb elszámolásban maradhatnak. A folyamatban lévő lakossági napelemes pályázaton nyertes beruházások a kormányzati szándék szerint szintén éves elszámolásban működhetnek az üzembe helyezésüktől számított tíz éven át.

Erről azonban Brüsszelt is meg kell győzni, így a szaktárca elkezdte újratárgyalni azt az uniós társfinanszírozású programban megszabott feltételt az Európai Bizottsággal, amely alapján az érintettek korábban elfogadták, hogy automatikusan átkerülnek a kötelezően bevezetendő bruttó elszámolásba. Fontos továbbá: a sajtóban megpendített téves értelmezéssel szemben nincs olyan elvárás, hogy a háztartási napelemekből hálózatba táplált energia után akár éves szaldós, akár bruttó elszámolásban bárkinek rendszerhasználati díjat kellene fizetnie. Steiner szerint egyébként a kormány a jövőben is ösztönözni kívánja a tiszta napenergia térnyerését. Ha a számokat nézzük, mindenképp sikerrel.

Lantos Csaba energiaügyi miniszter a IV. GreenTech zöldenergia-szakkiállítás és -konferencia megnyitóján Zalaegerszegen májusban. Fotó: MTI/Katona Tibor

Dilemmák és kihívások

Elemzésében azonban a Portfolio rámutat: az elszámolási rendszer átalakítása több ok miatt is szükségszerű, ezért is írja elő az EU, hogy 2024. január 1-jétől az új csatlakozókra vonatkozóan már nem alkalmazható a nagyvonalú éves szaldós elszámolási rendszer. Az energiamennyiségen alapuló szaldósítás (net metering) világszerte széles körben alkalmazott mechanizmus; támogató feltételeivel nagyban hozzájárult a napelem-kapacitás felfutásához, de dilemmák is felmerülnek a használatával kapcsolatban. Mindenekelőtt az, hogy a napelemes rendszert üzemeltetők nem a hálózathasználat arányában járulnak hozzá az átviteli és elosztói rendszer fenntartásához és fejlesztéséhez, pedig a növekvő napelem-kapacitás hálózati integrációja jelentős többletköltséggel jár az elosztónak. Emiatt a napelemmel nem rendelkező fogyasztókra többletteher hárul, gyakorlatilag a hálózati szolgáltatások kereszt­finanszírozása figyelhető meg. Erre az EU által is kifogásolt problémára elemzésében az Oeconomus is kitért.

Mindenesetre a dolgok állása szerint a kormány 2024-től is fenntartja az éves szaldós elszámolást a már működő háztartási méretű napelemes rendszerekre a telepítésüktől számított tíz éven át. A kedvezőbb éves elszámolást alkalmazzák azokra is, akik 2023. szeptember 7-e éjfélig jelezték fejlesztési igényüket, nekik 2026. január 1-jéig van lehetőségük befejezni a beruházást. Azok, akik ezután jelentik be igényüket, egységesen a bruttó elszámolásba kerülnek.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter nemrég azt is megerősítette, hogy januártól az ország szinte egész területén feloldják a visszatáplálási korlátozást. Sőt, az őszi parlamenti ülésszakot megnyitó beszédében Orbán Viktor miniszterelnök is kitért a témára. Mint fogalmazott, „öles léptekkel haladunk a megújuló energia­források tekintetében is, átvizsgáltuk a teljes elektromos rendszerünket, körül­határoltuk azokat a területeket, ahová hálózat­fejlesztés nélkül nem tudunk napelem-­kapcsolódásokat és termelést befogadni”. Szerinte az eredmény biztató, az „országos hálózat tekintélyes részét megnyithatjuk, be tudjuk fogadni a lakosság napenergiáját”. Érdemes megjegyezni, hogy a bizonytalanságok és a változások ellenére teljesítménybővülésben Magyarországon 2022 rekordév volt, 2023 első hét hónapjában pedig 12 hónapnyi új kapacitás épült ki. Vagyis a napelemek terjedése megállíthatatlannak tűnik. A részben uniós elvárásból formálódó új szabályozás pedig a következő években vélhetőleg igazságosabb, más országokban már régóta érvényes elszámolási szisztémát hozhat majd.