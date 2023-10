Kinek jó, s hogyan jó a városi CSOK? Okoz majd árrobbanást?

CSOK Plusz

Ezt a CSOK-ot azok vehetik igénybe, akik nem jogosultak a falusi CSOK-ra. Ez alapvetően nem vissza nem térítendő támogatás, hanem kedvezményes, 3%-os fix kamatozású hitel, de a 2. és minden többedik gyermek megszületésekor 10-10 millió Ft tartozást elengednek, azaz ez az összeg vissza nem fizetendő lesz. A maximális keretek a gyermekszámtól függően a következők:

2024.01.01-től érvényes CSOK Plusz – fix 3%-os kamatozású kedvezményes hitel 1 gyermek 15 millió Ft 2 gyermek 30 millió Ft 3 gyermek 50 millió Ft

A kölcsön futamideje 10-25 év, az anyák maximum 41 éves korig vehetik igénybe. Két éves átmeneti időszakban azonban a 41 felettiek is igénybe vehetik, ha tudják igazolni a legalább 12 hetes terhességüket. Egyedül álló szülők nem vehetik igénybe, csak házaspárok, a jelenlegi információk szerint új és használt lakások esetén egyformán lehetőséget jelent. Első lakás esetén minimum 10% önrész maximum 80 millió Ft-os ingatlanra vehető fel. Más esetben minimum 20% önrész és 150 milliós ingatlanig felhasználható. Telek vásárlásra nem használható, a részletszabályok majd november közepéig lesznek megismerhetők.

2024.01.01-től érvényes falusi CSOK

A falusi CSOK is átalakul. A meghatározott 2630 kistelepülésen otthonteremtésbe vágók jogosultak a falusi CSOK igénybevételére. Ezek a települések rurális területeken levők, azaz 5000 főnél kisebbek. A CSOK itt vissza nem térítendő támogatás, amelynek nem része, de igényelhető mellé fix 3% kamatozású támogatott hitel is.

2024.01.01-től érvényes FALUSI CSOK – vissza nem térítendő támogatás új lakás vásárlása használt vagy egy lakásos új építésű ház vásárlása meglévő bővítése, korszerűsítése* 1 gyermek 600 ezer Ft 1 millió Ft 500 ezer Ft 2 gyermek 2,6 millió Ft 4 millió Ft 2 millió Ft 3 gyermek 10 millió Ft 15 millió Ft 7,5 millió Ft + igényelhető fix 3% kamatozású támogatott lakáshitel: 2 gyermeknél max. 10 millió Ft, 3 gyermeknél max. 15 millió Ft

Elképzelhető, hogy a csillaggal jelölt meglévő ingatlan bővítésére, korszerűsítésére felhasználható keretek emelkedni fognak még idén, ennek a módosításait csak később ismerhetjük majd meg.

2023.12.01-ig érvényes CSOK és falusi CSOK

Jelenleg, azaz 2023.12.31-ig érvényes CSOK is teljes egészében vissza nem térítendő, s igényelhető mellé kiegészíthető fix 3%-os kedvezményes kamatozású kölcsön. A gyermekek számának függvényében az alábbi maximális összegek igényelhetők meglévő (a házaspártagjainak korától függetlenül) és vállalt (ha a házaspár legalább egyike még nem töltötte be a 40. életévét) gyermekek után új vagy használt lakás vagy lakóház vásárlására, építésre vagy akár meglévő otthona bővítésére is.

A jelenlegi, 2023.12.31-ig érvényes CSOK – vissza nem térítendő támogatás új ingatlan vásárlása vagy építése használt ingatlan vásárlása vagy meglévő bővítése általában falusi CSOK esetében 1 gyermek 600 ezer Ft 600 ezer Ft 300 ezer Ft 2 gyermek 2,6 millió Ft 1,43 millió Ft 1,3 millió Ft 3 gyermek 10 millió Ft 2,2 millió Ft 5 millió Ft 4 gyermek 10 millió Ft 2,75 millió Ft 5 millió Ft + igényelhető fix 3% kamatozású támogatott lakáshitel: 2 gyermeknél max. 10 millió Ft, 3 gyermeknél max. 15 millió Ft

A CSOK változtatására a városi ingatlanok árának emelkedése miatt volt szükség. Már jóval kevesebben vették igénybe a jelenlegi konstrukciót a városokban, mint korábban. Ahhoz, hogy tényleges segítséget nyújtson a gyermeket vállalók lakhatási problémáinak megoldásához, mindenképpen szükséges volt a frissítése.

Emlékezzünk rá, hogy a magyar családtámogatási rendszerben sokak által elérhető lakástámogatási megoldás, a múlt század hetvenes éveinek közepén a „szocpol” volt. Az indulásának első két évében kimagaslóan nagy termékenységi ráta emelkedést eredményezett, aztán jelentősen csökkent a hatása, mivel akkor sem követte az ingatlan árak növekedését. Ezt a tanulságot is szem előtt tartotta a kormány a változtatás megalkotásakor.

Szóval ne aggódjunk, s ne higgyünk a rémhírterjesztőknek, a kormány nem törölte el a CSOK-ot a városiaknak sem.

A szerző munkaerőpiaci szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Gazdaság és Versenyképesség Kutatóintézetének munkatársa

Nyitókép: Pixabay