Kiderült, tovább emelkedik-e a taxizás ára!

Akkor Metál Zoltán, a Országos Taxis Szövetség, azaz az OTSZ elnöke azt mondta, hogy „sok esetben rövidebb utat tesz meg a taxi az utassal, mint ahonnan elindult érte, az ilyen utazásoknak jót tett volna a magasabb alapdíjemelés, mert a rövidebb fuvarok kiszolgálására is ösztönözte volna a szolgáltatót.” Állítása szerint az idén tavasszal véghez vitt áremelést a taxisok keveslik, az utasok pedig amiatt panaszkodnak, hogy 12 hónapon belül másodjára nyúltak számukra negatívan a díjakhoz.

Megint reális az emelés?

A mostani kiszámíthatatlan és kaotikus benzinpiaci helyzetben ismét megkerestük Metál Zoltánt, aki lapunknak elmondta, hogy az elmúlt években olyan sűrűn és sokszor ingadozott az üzemanyagok ára, hogy lassan követhetetlenné vált még azok számára is, akik napi rendszerességgel tankoltak. A szakmai szövetség vezetője szerint a fővárosi taxisok egyre nagyobb számban térnek át a jobban fogyasztó, kisteljesítményű benzines vagy hibrid járművek üzemeltetésére.

Nem érezhető emiatt feszültség, de ha néhányan emiatt hangot is adnának véleményüknek, az nehezen befolyásolná azokat a gazdasági folyamatokat, melyekkel nap mint nap szembenéz az egész világ”

– fogalmazott a Mandinernek Metál Zoltán.

Lapunk azon kérdésére, miszerint terveznek-e bértárgyalásokat a Fővárossal esetleges áremelésről, az OTSZ elnöke határozott nemmel válaszolt.

Nincs már annyi utas

Sokan tartottak attól a tavaszi áremelés után, hogy annak hatására drasztikusan visszaesik majd azok száma, akik igénybe veszik a taxis szolgáltatásokat. Ez részint be is jött, Metál Zoltán ezzel kapcsolatos kérdésünkre elmondta, hogy mint minden ágazatban érezhető egy kisebb vagy nagyobb mértékű keresletcsökkenés, így náluk is.

A PM adatai szerint jóval kevesebb volt az elmúlt évben a kereskedelmi szektor által befizetett áfa összege, mint a korábbi időszakban”

– jegyezte meg.

Metál Zoltán szerint ennek magyarázata, hogy jobban meggondolják az emberek, hogy mikor, mire és mennyit költenek. „A szomszédunkban elhúzódó háború és a kusza világpolitikai környezet kialakít az emberekben egy bizonytalanságot és inkább óvatosabban költenek magukra és a kényelmi szolgáltatásokra egyaránt” – zárta.

Januártól jön a feketeleves?

Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára legutóbb a Mandinernek elmondta, jelentős üzemanyagáremelés várható a következő évtől, hiszen az uniós előírásnak megfelelve emelni kell hazánkban a jövedéki adó mértékét.