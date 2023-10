„Kellemes nyári nap volt. Nem kánikula, de meleg időjárás. Karácsony Gergely a frissen megalapított 99 Mozgalmával útra kelt, a sleppje mellett ott volt az egyesület ügyvezetője Perjés Gábor is. Éppen az M3-as autópályán haladtak tempósan, az úti cél Miskolc volt. Eközben a borsodi megyeszékhelyen Tóthné Valika is készülődött. Nagy nap volt ez, hiszen végre élőben is megcsodálhatta a nagyvadat. Valika az ünnepre kiöltözött, de nemcsak a legszebb ruháját öltötte magára, hanem bizony pénzzel is készült. Úgy érezte, hogy a 99 Mozgalom kampányát ciki lett volna holmi forinttal támogatni, ezért elment a város legjobb pénzváltójába és fontot kért 5 ezerért.

Megvolt a mikroadomány, nem is maradt más hátra, mint megcsodálni Karácsonyt.

A főpolgármester frenetikus beszédet mondott, amelyet azzal a foghiányos mosolyával tetézett.

Valika be is akarta dobni a frissen váltott fontot az 30x30x30-as adománygyűjtő ládika, de bárhogy kereste, nem találta.

Azért nem találta, mert ilyen ládika soha az életben nem létezett, pontosan ugyanúgy, ahogy ez a történet sem, amit most találtam ki és írtam le. A 99 Mozgalom elnöke Perjés Gábor mégis valami ehhez hasonló mesét akar beadni a közvéleménynek.

Karácsony Gergely pénzembere elismerte, hogy »ők nem gyűjtöttek adományokat«. Nagyszerű! Mi ezt mondjuk körülbelül fél éve. Az igazi kérdések viszont pont ezután adódnak.

Ha nem ők gyűjtötték a pénzt, akkor ki adta?

Perjés azt is elismerte, hogy zacskóban vitte be a bankba az 526 millió forintnyi valutát, de azt már nem mondta el, hogy ki volt az az ember, aki a kezébe nyomta a zacskót. A rendőrségnek már el kell majd árulnia, ugyanis folyik a nyomozás.

Karácsony Gergely a kampánypénzei kapcsán már annyit hazudott, hogy ő maga sem emlékszik, hogy éppen melyik kamujába bonyolódik bele. Elég a meséből.”

***