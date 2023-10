Háromszázezer forintra büntették Hadházyt az építési kordonbontás miatt

Nyáron szinte rendszeresek voltak a kordonbontási kísérletek a Karmelita kolostornál. Az ellenzéki politikusokból és diákokból álló tüntetők ellen akkor eljárást indított a rendőrség. Az akciókban több alkalommal is részt vett Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő is, akit ellen nem csupán a kordonbontás, hanem a tüntetések szervezése miatt is eljárás indult.

Pintér Sándor rendőrsége összesen 300 ezer forintra büntetett mert a hatóság azt »állapította meg«, hogy három alkalommal is én voltam a várbéli kordonbontások szervezője

– kommentálta a büntetést a képviselő a közösségi oldalán.

Hozzátette, hogy az általa viselt láthatósági mellényből következtethet a hatóság arra, hogy ő volt a megmozdulás szervezője. Ezt azonban ő tagadja. A tömegoszlatások után a rendőri fellépés is vizsgálat alá került, amelyről a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség kimondta, hogy a hatóságok törvényesen jártak el tüntetőkkel szemben.

A történtek miatt Hadházy Ákost most

háromszázezer forint bírság

megfizetésére kötelezi hatóság.

***

Nyitókép: Hadházy Ákos / MTI