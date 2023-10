Gáspár Győző fél és rendőrségi feljelentést tesz a patkányozás miatt

Azzal nincsen semmi problémája, hogy a vasárnapi Fradi-Újpesten a vendégszurkolók ízléstelen transzparenst feszítettek ki vele kapcsolatban, szerinte még ez is belefér egy focimeccsen. De a gyűlöletkeltés, a gyűlöletbeszéd már nem.

Megmondom őszintén, én már félek

– kezdi Gáspár Győző. – Huszonnégy éve vagyok közszereplő, de ilyet korábban még nem éreztem. Tegnap este elolvastam a kommenteket a közösségi platformokon és megdöbbentem. Az egy dolog, hogy rasszista megjegyzésekkel illetnek, de hogy sokan a halálomat kívánják, meg verést ígérnek, az már sok.”

Gáspár Győző szerint Széki Attila, a Curtis néven ismert rapper tehet róla, hogy elfajultak a dolgok. „Átlépett egy határt, amit nem szabadott volna.

Lehet üzengetni, poénkodni, én is értem a viccet, de az, hogy patkánynak nevezett, ezzel minden határt átlépett. Nem csupán sértő, gyűlöletkeltő is, amit írt”

– folytatja Gáspár Győző, aki hozzátette, a családját is félti.

Gáspár Bea, a showman felesége szerint Curtis minden határt átlépett. „Emberek vagyunk. Mások a politikai nézeteink, más csapatnak drukkolunk, de ezt a helyzetet kellő intelligenciával lehet kezelni. Arra viszont, hogy Győzőt megalázza, megszégyeníti és patkánynak nevezi, nincs mentség! Interneten már megtettük a rendőrségi feljelentést gyűlöletbeszéd miatt, s mindezt személyesen is megtesszük.

Emberek! Nekem két lányom van. Ne jussunk már el oda, ebben az amúgy is zavaros világban, hogy attól keljen félni, hogy Győzőt vagy valamelyik gyerekemet atrocitás éri, netán megverik.

Győzőről mindenki tudja, hogy showman, egy vicces ember, az a dolga, hogy szórakoztasson. És szeretik is ezért. De ez az uszítás, ami most megy, ijesztő. Most jött el a pont, hogy ennek véget vessünk, ezért fordulunk a rendőrséghez!” – összegzett Gáspár Bea.

Nyitókép: Mandiner / Ficsor Márton