Egyre több német költözik Magyarországra: el is mondták, miért!

A 2020 márciusában Magyarországra jött Emily Paersch és férje, Andreas a Fonyódhoz közeli Somogyváron kezdtek új életet, ahol egy honlapkészítéssel foglalkozó céget hoztak létre. Mint a Lugasnak mondták: „Magyarországon új otthonra találtunk. A Balatontól délre fekvő vidék a szülőföldünkre emlékeztet minket, amelyet szintén a szőlőművelés jellemez.” Költözésük egyik oka Németországnak az Emily Paersch által abszurdnak titulált energia- és gazdaságpolitikája, a másik pedig a bevándorláspolitika, amely Emily Paersch szerint hatalmas pénzügyi kihívásokat és biztonsági torzulásokat okozott a német társadalomnak.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szintén megerősítik, hogy a németek körében igen népszerűvé vált hazánk: az elmúlt négy évben dinamikusan, 34,9 százalékkal nőtt az itt letelepedő németek száma. Míg 2019-ben 16 537-en érkeztek, a Magyarországon élő német állampolgárok száma 2023-ban már elérte a 22 310-et – olvasható a Magyar–Német Intézet nemrég megjelent elemzésében. Bauer Bence intézetvezető a Corvinák blogon azt is megjegyezte, hogy ezek többsége feltehetően nyugdíjas, s hogy „médiaértesülések szerint a hazánkban élő német nyugdíjasok száma öt év alatt 25%-kal növekedett”.

Az okok közt vezet hazánk relatív olcsósága, hogy könnyebb ingatlant szerezni, és kevesebb kerül az élet. De vezető ok a politika is, pontosabban az, hogy itt nincsenek migránsok, sem önostorozás. Úgyszintén fontos érv a közbiztonság. Emellett „kedvező éghajlat, a kulináris és gasztronómiai, turisztikai és kulturális élvezetek, de a magyarok vendégszeretete és befogadókészsége is mind-mind fontos aspektus”.