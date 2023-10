Egyáltalán nem szokványos, sőt, egyenesen bizarr, hogy valaki sorozatgyilkosokkal levelezik. Hogyan kezdődött?

Tíz évvel ezelőtt láttam egy dokumentumfilmet, ahol iskolások azt a házi feladatot kapták, hogy készítsenek interjút egy érdekes, izgalmas alannyal. Az egyikük gondolt egy merészet és írt egy sorozatgyilkosnak, aki hamarosan válaszolt is. Ez indított el engem is ezen az úton. Alaposan felkészültem, még az FBI-nak is írtam a biztonság kedvéért.

Azt válaszolták, hogy nyugodtan írjak az Egyesült Államokban elítélt sorozatgyilkosoknak, tömeggyilkosoknak, amíg nem akarom őket kiszabadítani, semmi gond.

Kinek írt először?

Gary Ridgway-nek.

Ő mit tett?

Borzasztó dolgokat. Több mint ötven nőt gyilkolt meg, jobbára prostituáltakat, akik könnyű célpontnak bizonyultak. Sokáig senki nem gyanakodott rá, egy átlagos családapának tűnt, aztán lebukott. Mellette elsők között írtam levelet Charles Watsonnak, a Manson-család egyik tagjának. Manson már nem él, Charles Watson viszont igen. Tudni kell, hogy brutális gyilkosságokat követtek el Kaliforniában. Egy este öt embert öltek meg. Meggyilkolták például a filmrendező, Roman Polanski feleségét, Sharon Tate színésznőt is. Halálra ítélték őket, de mire sorra kerültek volna a kivégzésnél, Kaliforniában 1972-ben eltörölték a halálbüntetést és életfogytig tartóra változtatták.

De levelezésben állok például David Berkowitz-al is. Ő 1977-ben találomra választott ki embereket New York utcáin és lőtte le őket. Mikor elkapták és megkérdezték, miért csinálta,