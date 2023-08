Rémek és fekete angyalok - Magyarországon is történtek sorozatgyilkosságok

Sajnos nem csak külföldön, hanem Magyarországon is voltak és vannak sorozatgyilkosok, akiknek egyenként több ártatlan ember halála szárad a lelkén. Most a legutóbbi évtizedek elkövetőit és tetteiket vettük sorra.

Lemeztelenítve és elásva

Egyikük a balástyai rémként elhíresült Szabó Zoltán, akit négy, 1998 és 2001 között elkövetett gyilkosság miatt ítéltek el, bár ő ennél többet vallott be.

Az 1968-ban született és egy alföldi tanyán felnövő, a gyilkosságok előtt is számos lopást elkövető Szabó harminc éves volt, amikor először gyilkolt – legalábbis bizonyíthatóan. Első áldozata egy balástyai presszóban dolgozó nő volt, akit elcsalt a tanyájára. Ott egy nehéz tárggyal fejbe verte, amelyben a nő belehalt.

A férfi lemeztelenítette áldozatát, majd elásta a holttestet.

Következő áldozatát is ugyanabban a presszóban szemelte ki, és ugyanazt tette vele, mint az elsővel. A gyilkosságsorozatot 2000 februárjában folytatta, amikor egy gyümölcsösbe csalta áldozatát, akit megfojtott, lemeztelenített és eltemetett.

A balástyai rémet végül a negyedik gyilkosság buktatta le. Egy mobiltelefonok kereskedésével foglalkozó nőtől háromszázezer forintot csalt ki, majd ugyancsak a tanyáján megfojtotta és elásta. A nő kismotorját és a bűncselekményhez köthető tárgyakat egy vizesgödörbe dobta. A rendőrség végül a nő mobiltelefonjának híváslistája alapján be tudta azonosítani a férfit, akit rövid időn belül el is fogtak.

Szabó még egy gyilkosságot ismert el, és a rendőrség gyanúja szerint ezen felül is lehettek áldozatai, ám a ezeket nem sikerült rábizonyítani.

Az sem nyerte bizonyítást, hogy a férfit szexuális indokok vezérelték a gyilkosságokban. Szabó 2004-ben jogerősen életfogytiglant kapott, ám 2016. december 5-én cellatársával együtt felakasztotta magát a cellájában. Sajtóinformációk szerint saját ruhájukkal kötötték fel magukat egy rácsra.

A balástyai rém a bíróságon 2003-ban (Fotó:MTI/Németh György)

Aki még büszke is volt tetteire

A balástyai mellett a másik rém, a százhalombattai Balogh Lajos volt, akinek lelkén négy ártatlan lány halála szárad. A büntetett előéletű férfi 1994 májusában határozta el, hogy megöli felesége húgát. A 16 éves lánynak az volt a „bűne”, hogy Balogh szerint tiszteletlenül viselkedett szüleivel. A férfi az érdi lányt Százhalombattára, majd az ottani kiserdőbe csalta, ahol fojtogatni kezdte, majd egy homokbányába cipelte, ahol több órán keresztül válogatott módon kínozta egy kihegyezett ollóval és egy övvel, míg a lány végül belehalt a sérüléseibe. Hogy milyen lelkületű is volt a százhalombattai rém, azt jól mutatja az is, hogy amikor a szülők elkezdték keresni a lányukat, azonnal felajánlotta segítségét.

Miután pedig a rendőröknek nem lett gyanús, felbátorodott és úgy döntött bandát szervez, öccsét és egy másik fiatalembert bevonva a bűncselekményekbe. Arra utasította őket, hogy a következő áldozattal ők végezzenek. Ezt azonban a két fiatal nem tudta véghez vinni, így a kiszemelt 14 éves lánnyal ugyanúgy Balogh végzett a homokbányában, szintén brutális módon.

A férfi ott követte el az első hibát, hogy – mivel a banda eredeti célja a pénzszerzés volt – megpróbálta megzsarolni felesége szüleit.

Elváltoztatott hangon felhívta őket, hogy 5 millió forintért szabadon engedi az akkor már halott lányt, aki az első áldozat volt. A szülők azonban értesítették a rendőrséget, akik Baloghot is kihallgatták. A hangminták szinte teljes egyezést mutattak, ám ekkor még nem kapcsolták le a férfit, aki pisztolyt szerzett és már egy ékszerüzlet kirablását tervezgette.

Társaival épp a részleteket beszélték meg az említett kiserdőben, amikor két futó lány tévedt arra. A banda rögtön lecsapott a két gyanútlan áldozatra, akit a homokbányába cipeltek, majd Balogh fejbe lőtte őket. A férfit pont akkor idézték be újra a zsarolási ügyben a rendőrségre, amikor három holttestet – közöttük a felesége húgát - megtalálták. Az események ezek után felgyorsultak, Baloghot azonnal őrizetbe vették, aki nem sokkal később elismerte a gyilkosságokat.

Vallomásaiból és későbbi nyilatkozataiból kiderült, hogy élvezetből ölt és nem bánta meg tetteit, sőt dicsekedett is velük.

Balogh is életfogytiglant kapott, de 2020-ban elvileg feltételesen szabadulhatott volna, de mivel megverte egyik börtöntársát, ennek lehetőségét 2025-re tolták ki. Balogh több interjúban is úgy nyilatkozott, hogy ha kiszabadulna, újra ölne. Legutóbb, az RTL-nek nyilatkozott, amelyben egyebek mellett arról beszélt, hogy az összes gyilkosságra pontosan emlékszik és nem telik úgy el nap, hogy ne jutnának eszébe.

Átsegíteni a halálba

A klasszikus sorozatgyilkosoktól eltérő volt a Fekete Angyalként elhíresült ápolónő, Faludi Tímea esete. A budapesti Nyírő Gyula Kórház belgyógyászati osztályán dolgozó ápoló a kétezres évek elején engedély nélkül adott be injekciókat idős, súlyos betegeknek, mint később kiderült azért, hogy „átsegítse őket a halálba”. Faludi – akit 2001 februárjában vettek őrizetbe és végig együttműködött a hatóságokkal – azt állította, hogy

nagyjából negyven betegnek adott be különböző szereket, hogy enyhítse a szenvedéseiket.

Azt is elismerte ugyanakkor, hogy ezzel több ember halálát segítette elő. Vallomása szerint morfinnal vagy seduxennel kevert káliumot adott be az idős betegeknek.

Faludí Tímea a Fővárosi Ítélőtáblán (Fotó:MTI/Rózsahegyi Tibor)



A Fővárosi Bíróság 2002 decemberében első fokon kilenc év fegyházra ítélte az ápolónőt, több emberen elkövetett emberölés kísérletéért és négy rendbeli, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetésért. A Fővárosi Ítélőtábla azonban egy évvel később11 évre súlyosította az ítélet előtt minden korábbi vallomását visszavonó nővér büntetését egyebek mellett azzal az indokkal, hogy Faludi Tímea tette alkalmas volt arra, hogy megrendítse az egészségügybe vetett bizalmat.

Rasszista indíttatás

Az elmúlt évek eseteiből a romák ellen elkövetett gyilkosságsorozat emelkedik ki. A négy elkövető, Kiss Árpád és testvére István, valamint Pető Zsolt és Csontos István 2008 júliusa és 2009 augusztusa között kifejezetten rasszista szándékkal követtek el fegyveres és Molotov-koktélos támadásokat cigány családok ellen, összesen kilenc különböző településen az ország keleti részében.

A támadássorozatban hat ember vesztette életét, közöttük egy ötéves kisfiú.

A négy férfi először ez rablótámadás során fegyvereket szerzett, lógyakorlatokat tartottak, majd kiválasztották melyik településen támadjanak. Először a Pest vármegyei Galgagyörökre esett a választásuk, miután ott korábban több alkalommal is alakult ki összetűzés a település roma és nem roma lakói között. 2008 július 21-én lakóházakra adta le lövéseket, de ekkor még személyi sérülés nem történt. Majdnem egy hónap múlva a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Piricsén támadtak, itt már egy férfit súlyosan megsebesítve. Ezután jött Nyíradony, Tarnabod, Nagycsécs majd Alsózsolca.

A rendőrség csak esettől számítva kezdte támadássorozatként kezelni az ügyet az elkövetés módja, eszközei és célpontja alapján.

Azonban a nyomozás során több mulasztást is elkövettek. Végül a kilencedik, kislétai támadás után a jöttek lendületbe a hatóságok, miután azonosították a támadásoknál használt egyik telefont.

Helyszíni szemle a tiszalöki támadás helyszínén, 2012-ben.(Fotó:MTI/Czeglédi Zsolt)



Az elkövetők közül hármat végül 2009 augusztus 21-én fogták el azon a szórakozóhelyen, ahol közülük ketten kidobóként dolgoztak. A klubban találták meg a gyilkosságokhoz használt fegyvereket is. A Budapest Környéki Törvényszék 2013 augusztusában Kiss Árpádot, Kiss Istvánt és Pető Zsoltot tényleges életfogytiglani szabadságvesztésre míg Csontos István 13 év fegyházbüntetésre ítélte. Ezt az ítéletet 2015-ben a Fővárosi Ítélőtábla helyben hagyta, azonban itt még nem ért véget az ügy. Egy eljárási részletbe kapaszkodva a vádlottak harmadfokra tudták vinni a pert, de a Kúria 2016 januárjában pontot tett az eljárás végére, fenntartva a korábbi ítéletet.

Nyitókép: A romák elleni gyilkosságsorozat elkövetői a bíróság előtt (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)