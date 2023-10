„A Király” útját járja Azahriah Zámbó Jimmy fia szerint

Zámbó Jimmy középső fia, Szebasztián úgy véli: van hasonlóság Azahriah és édesapja karrierje között – írta meg a Ripost.

A lap szerint kétségkívül van valami ebben a gondolatban, hiszen mindkét énekesről elmondható, hogy pályájuk üstökösként ívelt fel. A Puskás Arénát háromszor is megtöltő Azahriah pedig korábban már feldolgozott egy Jimmy-dalt. Nem véletlen, hogy Szebasztián bízik benne, hogy lesznek további áthangszerelések is.

„Büszke vagyok rá, hogy van olyan magyar tehetség, aki egy nap alatt képes megtölteni a Puskás Arénát, és aztán az elkövetkezendő napokban még kétszer.

Elárulom, akkor lopta be magát a szívembe, mikor hozzányúlt Apu jól ismert dalához, az Egy jó asszony mindent megbocsát című slágeréhez.

Csak a szöveget hagyta meg, s bár az új dal stílusa tőlem távol áll, mégis jó érzés hallgatni. Na meg látni, hogy hogy őrjöng a közönség, mikor előadja” – mondta el Szebasztián.

Van hasonlóság a két karrier között

„Látok párhuzamot a karrierjük között: Apu is ugyanazt élhette át, mint most Azahriah. Az 1990-es években Apu is a semmiből robbant be, különösebb támogatás nélkül... Csak úgy mint most Azahriah, Apu is saját nótákat írt és komponált. 1998-ban a 16 ezer férőhelyes Sportcsarnokot kétszer is megtöltötte gyors egymásutánban. Persze, a Puskáshoz képest ez kisebb szám, de abban az időben ez jóformán egyedülálló teljesítménynek számított” – mondta Szebasztián.

