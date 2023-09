Sokáig kellett várni rá, de végre eljött az államférfi, aki a teljes baloldal helyett kimondja: „Ezt nagyon elbasztam!”

És akkor most hozzuk még ide, hogy a momentumosok a társadalmi többség tetszését aligha elnyerő elánnal fekszenek be a hazánkat szívató brüsszeli gépezetbe, versengve e téren is az Európai Egyesült Államokat akaró Gyurcsány-párttal, ami nem utal kifejezetten erős politikai háttérmunkára. Már ha a politikát alapvetően a képviseleti többség megszerzésére és a társadalom helyzetének jobbítására irányuló tevékenységnek tekintjük.

Ez azonban inkább morális kérdés. Az viszont, hogy valaki egy interjúban vagy egy parlamenti riposztban helyt álljon, alapvető elvárás, ehhez gyakorlat és tehetség kell, a Momentum pedig ezen a téren is egyre rosszabbul teljesít; így nem csoda, hogy a komikus kordonbontási hacacáré ellenére (vagy részben amiatt) a támogatottságuk még e válságos időkben is legfeljebb a parlamenti küszöb környékén mozgolódik.

Összegezve: hiányzik a politikai kompetencia. Nem kicsit, nagyon.

Pedig nem igaz, hogy az ehhez szükséges feltételek ne állnának a darabokra hullott, dollárokkal is megtámogatott ellenzék, így a lilák rendelkezésére. Ha egy Covid-járvány és egy energiaválság, no meg némi inflációs „rásegítés” után ennyire és így tudják megszólítani a potenciálisan elégedetlen bizonytalanokat, akkor ki kell mondani: alkalmatlanok a feladatra!

Lehet persze sok más körülményt is felhozni, például a keserves pozícióharcból fakadó belső vitákat vagy Gyurcsány Ferenc vezető szerepét, most ne bonyolódjunk ennyire bele, úgyis lesz még rá lehetőség!

Legyen elég annyi, hogy kimondjuk: kedves ellenzék, tisztelt Momentum! Ha még egyszer valaki az önök részéről a Fidesz túlhatalmával vagy a demokrácia felszámolásával indokolja meg a sorozatos választási kudarcokat, erről árulkodik külföldön, akkor kénytelenek leszünk újra és újra Gelencsér elnök úr szavaival élni: „Nem, nem, ezt önök baszták el!”

Ennyi.

