Pankotai Lili: Az ellenzék 75 százaléka Fidesz által kitartott bábu

Országos Tanévnyitót hirdetett az Egységes Diákfront, a Civil Bázis és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, több más szervezettel karöltve. A szeptember 1-jei rendezvényen – ami kapcsán hangsúlyozták, hogy nem tüntetés volt – felkészültek az őszi tiltakozásra.

A Kossuth téren megtartott eseményre az Index is kilátogatott. Videós összeállításukban megszólaltatták Pankotai Lilit, a korábbi tüntetések egyik vezéralakját is. Pankotai úgy fogalmazott,

annyira sokszor akarunk sok mindent mondani, hogy a vége az, hogy nem mondunk semmit.

Ez nyilvánvalóan egy szervezési probléma” – jelentette ki az aktivista. Majd azzal folytatta, hogy egy teljes strukturális változást kell végrehajtani a tüntetések szervezésében.

Pankotai nyilatkozatában arra is kitért, hogy „amikor az ellenzék is Fidesz által kitartott bábu. Az ellenzék 75 százaléka. A másik 25 százaléka pedig balf@sz, akkor elég nehéz bármit is csinálni. Le kell lépnünk arról az útról, amit a felnőttek elkezdtek” – húzta alá.

A vonatkozó nyilatkozatot alább tekinthetik meg:

