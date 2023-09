Megéri vonattal menni külföldre? Megnéztük, mennyire terheli meg pénztárcánkat a nemzetközi vasút ára

Mennyibe kerül vonattal Bécs, Prága, vagy Krakkó?

Ha szeretnénk világot látni, ugyanakkor megkímélnénk magunkat a fárasztó vezetéstől vagy a repterek zsivajától, érdemes lehet átböngésznünk a MÁV hazai és külföldi utazásainak kínálatát, ugyanis

potom összegből, akár néhány óra alatt eljuthatunk olyan európai nagyvárosokba, mint Bécs, München, Split vagy Krakkó

– derült ki a MÁV csoport honlapjáról. Ahol az ajánlatok között akadnak rapid, egynapos, de akár egy hosszú hétvégét kitölteni képes utak is.

Ha például Bécsbe szeretnénk eljutni vonattal, az a legbarátibb kalkuláció szerint egy felnőttnek 26 euróból járható meg oda-vissza, míg egy gyermek retúrjegye 10 euróba kerül. A legelső vonat 5.40-kor indul a Keleti pályaudvarról, az utolsó pedig 21.40-kor tér vissza Bécsből. Az út maga pedig kevesebb, mint három óra.

Pozsonyba egy felnőtt oda-vissza jegye 19 euróba, míg egy gyereknek ugyancsak 10 euróba kerül egy pozsonyi kiruccanás. A Nyugati pályaudvarról kétóránként induló szerelvények 2 óra 25 perc alatt érnek a szlovák fővárosba, míg az utolsó járat 19.57-kor indul vissza Budapestre.

Gyorsan, kényelmesen az éj leple alatt

A MÁV-nak ráadásul arra is van ajánlata, ha csak egy hétvégét szeretnénk kikapcsolódással tölteni, ebben segíthet például, hogy

az éjszakai vonatokon akár fekvőhelyes vagy hálókocsit is igénybe vehetünk.

Vagyis ha például Münchenbe szeretnénk vonatozni, akkor ülőkocsiba 58 eurótól, fekvőhelyes kocsiba 98 eurótól, míg hálókocsiba 138 eurótól tudunk jegyet váltani. Gyermekek esetén ez az összeg természetesen alacsonyabb. Az ülőkocsis utazás a 6-14 év közöttieknek 26 euróba, a fekvőhelyes 66 euróba, míg a hálókocsis utazás 106 euróba kerül. Az ilyen vonatok a Keleti pályaudvarról 20 óra 40 perckor indulnak, és másnap 6.10-kor érkeznek Münchenbe. Az éjszakai járat vissza pedig 23.20-kor indul. Ilyen esetben valamivel délelőtt 9 óra után érhetünk vissza a magyar fővárosba.

S bár a mondás úgy tartja, hogy „Csehország nemcsak Prága”, a turisták körében a cseh főváros még mindig a legfelkapottabb úticél, ahova egységesen fekvőhelyes kocsiba 58 eurótól, míg hálókocsiba 98 eurótól tudunk vonatjegyet venni.

Ha pedig esetleg Krakkó városa vonz bennünket, akkor ülőkocsiba 30 eurótól, fekvőhelyesbe pedig 60 eurótól válthatunk vonatjegyet. A járat este 19 óra 25 perckor indul a Keletiből, és másnap reggel 6 óra előtt ér Lengyelország második legnépesebb városába. Vissza pedig a 22 óra 32 perckor induló szerelvénnyel utazhatunk, ami valamivel délelőtt fél 9 után érkezik vissza Budapestre. Jegyünket bármely nemzetközi jegypénztárban megvehetjük.

***

Egy féltank benzin árából bejárhatjuk az országot

A vonatjegyek ára kapcsán érdemes felidéznünk azt is, hogy Magyarország határain belül is igen kedvezően áron vehetjük igénybe a vasúti szolgáltatásokat. Emlékezetes: az Építési és Közlekedési Minisztérium májusban rukkolt elő az ország- és vármegyebérletekkel, amelyekkel nagyons ok pénzt spórolhatnak a rendszeresen vasúttal, busszal közlekedők.

Hiszen míg a teljes árú vármegyebérlet ára 9450 forint, a tanulók által váltható kategória csak 945 forintba kerül. Az országbérlet teljes ára pedig 18 900 forintba, míg a diákoké mindössze 1890 forintba kerül.

Ráadásul 2023. júliusától az országbérlet minden vonaton – így az intercityken és a helyjegyköteles járatokon is – érvényesíthetővé vált.

Vagyis a vármegye-, vagy országbérlettel rendelkezőknek így csupán helyjegyet kell venniük, azt is csupán akkor, ha a MÁV intercity-járataival utaznának. Ezek ára elővételben 650 forint, az utazás napján megváltva pedig 990 forint. Így ha gondolunk egyet, akár munka után is elsétálhatunk a Déli pályaudvarra, hogy másfél óra alatt leugorhassunk például Siófokra vagy Keszthelyre egy kis balatoni levegőért, és a Balaton látványáért.

Az autózás alternatívája lehet?

Nagy Bálint, a tárca közlekedésért felelős államtitkára nem sokkal az új bérletek bevezetését követően azt nyilatkozta a Mandinernek, hogy „a nyári turisztikai szezonban az új bérletrendszernek nagyon-nagy szerepe lesz a Budapestről vidékre irányuló forgalomban. Ha az olcsóságát és az elérhetőségét – applikációban is gyorsan és könnyen megvásárolható – nézzük, akkor alternatívája lehet az autós közlekedésnek” – jegyezte meg az államtitkár.

***