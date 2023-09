Dézsi Csaba András a Mandinernek: Borkai teljesen elvesztette a kapcsolatot a valósággal!

Borkai Zsolt több mint öt órán át adott interjút a Partizánnak, Gulyás Márton aktivista hosszan kérdezte a volt győri polgármestert a városi politikáról, Győr jelenlegi helyzetéről, sportról, olimpiáról, de természetesen a legtöbb ideig a jachtos történetről volt szó, amely miatt el is bukott Borkai fideszes politikai karrierje. Borkai részletesen mesélt arról, miként tudta meg, hogy videófelvétel készült az adriai körútjáról. Titokban. A volt győri városvezető azt is kifejtette, nem volt tudomása arról, kinek és miért állt érdekében kiszivárogtatni róla a szexvideót.

Az interjú azután készült, hogy Borkai Zsolt bejelentette, elindul jövőre a győri polgármesteri pozícióért, így nem meglepő módon élesen kritizálta a jelenlegi városvezetőt.

A fideszes Dézsi Csaba Andrást Borkai alkalmatlan vezetőnek titulálta a műsorban és azt mondta, a mostani polgármester nem tiszteli a kollégáit és beosztottjait.

Mindenkinek jogában áll elindulni a polgármester választáson, aki rendelkezik „erkölcsi bizonyítvánnyal”.

Dézsi Csaba András erre a Mandinernek most reagált, a polgármester úgy fogalmazott, Borkain kívül még nem hallotta senkitől, hogy nem tisztelné a kollégáit. Dézsi szerint elődje nyilatkozatain

világosan látszik, hogy teljesen elvesztette a kapcsolatot a valósággal,

borzasztóan megalázó dolgokat nyilatkozik a hölgyekről, komoly önértékelési zavarai vannak, ezért szerintem ez az állítása is teljesen helytelen”.

A polgármester úgy folytatta: „Egy olyan ember véleményét közölték most velem, aki vezetőként megbukott a MOB élén, és mindenki által ismert okok miatt méltatlanná vált Győr város vezetésére és még sorolhatnám”.

A mondás szerint nem az a fontos, hogy mit mond, hanem hogy ki mondja”

– jelentette ki.

A polgármester arra a kérdésünkre, mit szól ahhoz, hogy Borkai Zsolt is indul a jövő évi választásokon, azt válaszolta:

Mindenkinek jogában áll elindulni a polgármester választáson, aki rendelkezik „erkölcsi bizonyítvánnyal”.

Komoly csata a felek között

A Mandineren számoltunk be elsőként, hogy Dézsi Csaba András és Borkai Zsolt mellett egy újabb jelölt is megméretteti magát a jövő évi önkormányzati választáson: Pintér Bence, portálunk korábbi munkatársa is bejelentkezett a polgármesteri székért.