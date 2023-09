Brüsszel nem enged?

Lesz még idén uniós pénz? – így hangzott május végi, témába vágó cikkünk címe, és bár azóta több mint negyedév eltelt, a kérdés változatlanul aktuális. Máig nem dőlt el, hogy zöld jelzést kaphatnak-e a Magyarországnak járó EU-s pénzek, illetve hogy megnyugtatóan rendeződik-e az Erasmus-ügy.

A jogállamiságtól az Erasmusig

Az előzményekről: több mint két éve nem érkeznek meg az uniós források Magyarországra, aminek okát Brüsszel kezdetben a magyar jogállamisággal, azon belül az igazságszolgáltatással és a korrupcióval kapcsolatos problémákban jelölte meg. Az Európai Bizottság a tavalyi országgyűlési választás után gyakorlatilag azonnal megindította a jogállamisági mechanizmust Magyarország ellen.

A Johannes Hahn biztossal folytatott tárgyalás jó hangulatban zajlott”

A kormányalakítást követően szerteágazó, a kohéziós pénzek egy részét és a helyreállítási alapot is érintő tárgyalások kezdődtek Brüsszel és a kormány között. A kondicionalitási eljárás tárgyalásainak vezénylése Navracsics Tibor területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős miniszter feladata lett, aki ma is optimista a pénzek megérkezését illetően. Tavaly történt is előrelépés: november végén megszületett a partnerségi megállapodás, és Navracsics Tibor a fejlemények kapcsán kiemelte, hogy a magyar helyreállítási terv az EU-s értékelés szerint magas szinten van, jó értékelést kapott a bizottságtól. Az Európai Tanács mégis arról határozott, hogy felfüggeszti három operatív program 55 százalékát, ami 6,3 milliárd eurót jelentett. Fontos, hogy a felfüggesztés nem minden területet érintett, így például a közös agrárpolitikából érkező mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokat változatlanul kapjuk.