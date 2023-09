Állatbőrbe bújt férfiak nyúlnak nők alá, ez a kultúránk része, Magyarország ég, égett és égni fog – avagy Mérő Vera már megint hatalmasat ment

Sokat társasoztunk annak idején hármasban-négyesben egy furfangos unokatestvérünkkel; ami miatt az emlék bevésődött, az mégis az a kevéske alkalom, amikor messze lemaradva utolsó lett. Ilyen esetekben ugyanis a játék végét követően felállt, körbenézett, és meghökkentő módon kijelentette: már megint jól kikaptatok. Elszúrtátok, bénák vagytok. Hát, sajnálom, már megint én nyertem. Haha! – És eltávozott.

Az érdekes az, hogy bár sokszor még el se volt pakolva a játék, tehát kognitíve tisztán látszott, hogy a mi bábuink vannak előrébb a célban, ilyenkor mindig úrrá lett rajtunk egyfajta egészen halovány, de annál bosszantóbb lehangoltság. Hogy azért-e, mert ilyen furfangos módon, egy-két jól irányzott mondattal véget tudott vetni a sikerünk feletti elégedettségünknek, vagy azért-e, mert

ilyen hamar interiorizáltuk az állítólagos vereségünket, már nem tudom, de maga az érzés máig bevillan.

Lehetett volna úgy is, hogy a vesztes egyharmad, illetve egynegyed elismeri, hogy jók voltunk, mi pedig megállapítjuk, hogy igen, most végre koncentráltunk és okos taktikát alkalmaztunk; majd közösen levonjuk a következtetést, hogy ez egy jó kis társas, legközelebb is elővesszük, lám, az esélyek egyenlőek, mindenkinek sikerülhet – ehelyett az ügyesen vitézkedett kétharmad, illetve háromnegyed tagjai még évtizedekkel később is vereségként tekinthetnek vissza ezekre az alkalmakra. Mert ha másban nem is, a narratíva uralásában alulmaradtak.

Miért is érdekes ez? A germán szervezőzsenit megszégyenítő gördülékenységgel, spanyol fiestát idéző hangulatban lezajlott budapesti atlétikai világbajnokság zárónapja után másfél héttel a Glamour szerzője felállt, körbenézett, és harsogó címben kijelentette: „Magyarország már megint ég, mint a rongy”. Még szintén vastagon szedett betűkkel hozzátéve: „Minden különösebb fennakadás nélkül lemehetett volna az atlétikai világbajnokság, csak hát Magyarországon rendezték.”