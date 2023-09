Hozzátette, az is látható, hogy a két, valóban civil polgármester, Pikó András és Baranyi Krisztina mögé – ha dúlva-fúlva is – be fognak állni az ellenzéki pártok. A Józsefvárosban ugyanakkor éles harc várható szerinte, hiszen Pikó épphogy nyert 2019-ben.