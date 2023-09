„A háború minden szempontból tönkre teszi a családokat, békére van szükségünk!”

„A háború összezúzza a családot lelkileg, pszichésen és fizikailag is. Nincs szükség háborúra, békére van szükségünk, mindent meg kell tennünk a békéért” – hangzott el az V. Budapesti Demográfiai Csúcs részeként megrendezett kerekasztal-beszélgetésen. A háború és béke – a biztonság aspektusai a családok szemszögéből című panelbeszélgetés résztvevői egyetértettek abban, hogy a fegyveres konfliktusok mielőbbi békés rendezésére van szükség Európában és a Közel-Keleten is.

II. Efrém Ignác pátriárka, a Szír Ortodox Egyház vezetője (akit a rendezvényen mondott beszédében Orbán Viktor miniszterelnök külön is köszöntött) arról beszélt, személyes tapasztalata, hogy hazájának fiataljai elvesztik a reményt a háború miatt, családtagjai között is van, aki az elmúlt hetekben jelentette be övéinek, hogy elhagyja a hazáját, mert nem lát esélyt arra, hogy egy háború tépázta országban, Szíriában boldogulni tud majd. „Elveszítjük a fiataljainkat, elveszítjük a jövőnket” – adott hangot aggodalmának a pátriárka. Egyházi vezetőként érzi a felelősséget, ami a hátramaradt idősek, sebesültek gondozása révén nehezedik rájuk az egészségügy és az idősgondozás terén, de nagy feladatokat vállalnak az oktatás és a munkahelyteremtés területén is.

Kiemelte a Hungary Helps Programot, a külügyminisztérium által koordinált magyar támogatásokat, amelyek nélkül – mint mondta – sokkal nehezebb helyzetben lennének Szíriában.

Reményt kell adni az embereknek, de a reménynek kéz a kézben kell járnia a konkrét és valós segítségnyújtással annak érdekében, hogy az emberek a szülőföldjükön boldoguljanak, hogy a bajban lévő családoknak legyen mit enniük, figyelmeztetett II. Efrém Ignác, aki hozzátette: a háború mindig az átlagember életét teszi tönkre. „De hiszem, hogy mindig lesznek jóakaratú emberek, akik segítséget nyújtanak majd azoknak, akik bajban vannak” – mondta, de arra figyelmeztetett: többet kell tenni annál, mint kenyeret és vizet adni az embereknek. Az adja a legtöbbet, aki a békét adja – tette hozzá. Hangsúlyozta:

szomorú, hogy csak Magyarország és a Vatikán beszél a béke jelentőségéről.

Reményt kell adni, imádkozni kell és meg kell tenni mindent, hogy a háború sújtotta emberek életébe eljöjjön a béke – összegezte üzenetét a pátriárka.