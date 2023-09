„Robert Kennedy Jr. demokrata párti (esélytelen) elnökaspiráns, JFK unokaöccse arról beszélt, az Egyesült Államok nyíltan beavatkozik más országok közéletébe, illetve a CIA külföldi újságírókat is fizet a USAID fejlesztési ügynökségen keresztül. Larry Johnson volt CIA-elemző pedig ezt azzal toldotta meg: a tavalyi magyarországi választásokon nemhogy a CIA, de az amerikai külügy is az Orbán-kormány megbuktatását próbálta elérni.

Az internetes kommentekbe beleolvasva látható, egyesek túlzónak vagy konteós gondolatmenetnek tartják, hogy a nagy CIA a kis Magyarországgal foglalkozzon. Természetesen a több tízezer főt foglalkoztató «cégnek» megvannak a globális feladatai, amelyek között hazánk alighanem kis részesedéssel, de méreténél azért mégis nagyobb jelentőséggel szerepel (hiszen Orbán példája másutt is ragadós lehet). Az ilyen-olyan szervek amúgy is szépen beosztják egymás között a «befolyásolási teendőket», hogy – ha végső soron letagadhatatlanok is – minél kevésbé legyenek feltűnőek.

A magyarországi baloldalnak guruló dollárok a jéghegy csúcsát jelentik. Ennél szélesebb körű befolyásolási kísérletekről van szó a társadalomban és a médiában. CIA, külügy, USAID, Soros vagy Action for Democracy (A4D) – a mi szempontunkból egyre megy, ki hogyan könyveli le Amerikában a pénzt, illetve miként osztják fel a feladatot. (Hallani lehetett: nem minden Soros-pénz Sorosé, csúsztatnak közé amerikai kormányforrást is.) Minden ilyen esetben a befolyásszerzés a lényeg.

Viszont nem 1945-öt írunk, valamiféle fiktív amerikai megszállási övezetben, hogy aktatáskában kelljen átadni a dollárkötegeket egy pesti pártházban. Törekszenek a kifinomultabb megoldásokra. Az elmúlt egy évben David ­Pressman budapesti nagykövet eddigi legfontosabb vendége a korábbi főnöke, Samantha Power, a USAID vezetője volt. Látogatását a «civil társadalom» és a «demokrácia» jelszavaira fűzték fel. Magyarul: meg akarják erősíteni az ellenzék mögött álló társadalmi csoportokat és médiát.

A Telex «akadémiája» mintegy háromszázmillió forintot kap, saját honlapjuk szerint «az amerikai DRL hivataltól». Ez a hivatal az amerikai külügy része. Power (nomen est omen) budapesti útja bizarr megvilágításba helyezi Ronald Reagan megfogalmazását: a lehető legrosszabb, ha ezt hallja az ember: «Az amerikai kormánytól vagyok, és segíteni jöttem…»”

Nyitókép: Magyar Nemzet/Teknős Miklós