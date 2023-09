„Járt kint mostanában az Üllői úton?

Az elmúlt hetekben igen. De ennél fontosabb, hogy a BKK számszerűen igazolta: közel kétszer annyian bicikliztek augusztus utolsó két hetében, mint korábban. Hatalmasat nőtt az ott kerékpározók biztonságérzete.

Közben a csaknem üres kerékpársávok mellett a buszok a dugóban állnak. Hogy valósul meg így a közösségi közlekedés előnyben részesítése?

Továbbra is a közösségi közlekedésé a vezető szerep, hiszen a legtöbb utast a hármas metró szállítja, márpedig annak a felújítása nemrég fejeződött be, működése zavartalan. A 100E jelzésű buszok esetében a Budapest Közút vizsgálja a lámpaprogram beállításait, ha kell, akkor változtatnak. A BKK pedig kidolgozott egy alternatív útvonalat is, amely minimalizálja a többletidőt, miközben nem maradnak ki megállók.

Ezek szerint hiába a háborgás, nem szerelik le az oszlopokat?

Semmiképpen, hiszen a közösségi költségvetés nyertes projektjeként, a budapestiek döntése nyomán valósult meg a védett biciklisáv. De vizsgáljuk, hogy szükséges-e bármiféle korrekció, ha így lesz, akkor beavatkozunk, akár az említett lámpaprogrammal.

Mennyibe kerültek az Üllői úti és a Váci úti kerékpáros-védő oszlopok?

A biciklisáv kialakítására útépítéssel, burkolatfestéssel, forgalomtechnikai átalakítással és a rugalmas pollerekkel együtt az Üllői úton 70 millió forintot, a Váci úton 26 milliót költött a főváros.

Terveznek újabb oszloppal leválasztott védett sávokat?

Igen, hiszen több más hasonló projekt nyert a korábbi közösségi költségvetési szavazáson. Az idei forduló pedig éppen most zajlik és az újabb védett biciklisávokra vonatkozó javaslatok egyelőre elég előkelő helyen állnak. A budapestiek igénylik ezeket. Az persze, hogy a következő helyszíneken milyen elválasztó elemet használunk, még változhat, nagy a választék. A most gyűjtött tapasztalatokat is felhasználjuk majd.”

