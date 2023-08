Ilyen a világ Tucker Carlson szerint

Tucker Carlson, a korábban a Fox News legendás jobboldali tudósítója, most pedig független újságíró volt az MCC Feszt After vendége, aki már korábban is járt Magyarországon. Beszédét rögtön azzal nyitotta, hogy megdicsérte a magyar konyhát, és utalt rá, hogy Magyarország ma olyan, mint Amerika volt, amikor felnőtt. Az emberek élik a normális életüket, vitatkoznak a politikáról, de közben nem lövik le egymást. Ha ettől Magyarország veszélyes jobboldali hely lett, akkor a kifejezések megváltoztak.

Carlson sok ideje figyeli Amerika sorsát, és minden hibája ellenére szereti hazáját. Nem fog elnézést kérni olyan dolgokért, amiket Amerika csinál, de David Pressman nagykövet viselkedését elítélte és elnézést kért miatta: undorítónak nevezte, és a diplomáciai gyakorlattól eltérőnek. Carlson diplomata fia, tudja, miről szól a diplomácia: az annak művészete, hogy meggyőzzünk más országokat, hogy támogassák a fontos ügyeinket. Az országok eltérők, ezért olyan emberek kellenek, akik megértik azokat, hogy aztán meg is tudják győzni őket. A diplomácia lényege nem az, hogy megjelenünk, és kioktatjuk őket, mert mások. Az effajta viselkedés nem segíti azon ország érdekeit, amely küldte a diplomaták. Carlson szerint Pressman azért fenyegeti Magyarországot, mert másként gondolkodik, és látni kell, hogy még akkor sem képviseli jól Amerika érdekeit, hogy ha egyetértene vele. Amerikának nem dolga, hogy letörje mások kultúráját, hanem meg kéne győznie más országot. Pressman nem képviseli az amerikaiakat, akik nem értenek egyet vele, hanem egy apró elit nézeteit képviseli.

Nem lehet szexuális politikára építeni a világpolitikát. Amerika sokat tett Magyarország felszabadításáért a szovjet uralom alól, és Amerika politikája akkor a régióban az volt, hogy segítsünk, hogy ezek az országok azt tegyék, amit szeretnének. Harminc évvel később most éppen ilyen zsarnokságot képvisel Amerika. A szovjetek azt mondták, Lenint kell tisztelni, most Amerika azt mondja, hogy a transzokat. De a magyarok döntik el, kit imádnak, ez az ő országuk.

Mindenki szabadságot akar – jelezte Carlson. Ezt a terméket el lehet adni, mert mindenki szereti a szabadságot. De ha elmegyünk egy országba, és közöljük, hogy a fiúk legyenek lányok, a legtöbb ember azt fogja mondani, hogy ez biológiailag lehetetlen. „Azt fogják mondani, ilyen nincs, őrült vagy, húzz innen!” Carlson úgy véli, hogy az az ország, amelyik ebben utazik, nem sok sikerre számíthat, és aki most vezetik Amerikát, veszélyes őrültek. Még ha valaki azt is gondolja, hogy Magyarország veszélyes jobboldali hely, Orbán Viktor rossz ember, és nem szereti a gulyást, akkor is lehetnek saját nézetei a magyaroknak, és el kell ismerni, hogy Magyarország nem igáz le másokat, nem exportál ronda nézeteket, és saját jövőjével foglalkozik. Amerikának most nem kéne Magyarországgal foglalkozni, de az amerikai külügyben most gyűlölik Magyarországot, és nem azért, amit tett, hanem azért, mert keresztény ország.

Pedig Magyarország nem teokrácia, nem is annyira keresztény, de modern értelemben keresztény. És ez elég, hogy felhúzza az amerikai vezetőket. Oroszországot sem szeretik, és persze Carlson sem támogatja az oroszokat, de látni kell, hogy Oroszország is keresztény. Nem szereti, ha Orbánt oroszbarátnak nevezik, gondoljunk a képre, ahol a fiatal politikust oroszbarát rendőrök leszorítják. Orbán nem oroszbarát – tette hozzá Carlson. Carlson kritizálta, hogy kettős adóztatás működik Magyarországgal szemben, ezt kulturális imperializmusnak nevezte, mert az erősebb hatalom kényszeríti a kisebbik felet. Ez az ellentéte az amerikai ígéretnek, ami arról szól, hogy nem kényszerítünk másokat.

Amerikát átvették az őrültek, de az ország lényege nem változott. Az amerikai vezetés nem is tesz úgy, mintha csalogatóvá akarná tenni az amerikai életet. Amerikában már nem mondják, hogy „válassz meg, és jobb lesz”. A Demokrata Párt a gyermektelenek pártja, akik kevés pénzért dolgoznak nagy cégeknek, és pici lakásokban nyomorognak, veszélyes városokban. Sokszor szinglik, kiszállítják az ételüket, és egész nap nézik a tévét. Az ő jövőképük olyan, mint egy börtön, ott is ezt csinálják. Carlson szerint a republikánusok is kollaborálnak a Biden-kormánnyal, tehát ő nem őket védi, hanem az amerikai nép többségét.

Az amerikai emberek szegényebbek, mint az elit, de kimennek a szabadba, látják az eget, hallják a madarakat, és még tudják, mit esznek. Ezek az emberek nem támogatják „a programot”. És ezek az emberek el is fogadják, hogy van felsőbb hatalom, mint a kormányuk. Carlson maga is vidékre költözött, és az első dolog, amit észrevett, az volt, hogy az emberek hozzá szólnak. Ez egy olyan tevékenység, amikor beszélünk, de nem csetelünk – jegyezte meg humorosan. Az élet lényege, hogy kapcsolataink legyenek embertársainkkal és kapcsolatunk Istennel, és nem az, hogy e-mailekre feleljünk.

Carlson szerint egyszerű a teszt: nézzük meg, hogy egy politikai eszme mit hoz létre? Meg kell nézni, hogy egy politikus házas-e, vannak-e gyerekei? A város, amit vezet, tisztább, szebb-e? Vagy drogosak-e ott a fiatalok, és a járdán haldokolnak? Minden politikus hazudik, ez a politika lényege, de a kérdés, miről hazudik. A nagy hazugságokkal kell vigyázni, amelyek a létünkre törnek. Ha azt mondják, éjjel süt a nap, vigyázni kell velük.

Érdekes, hogy Amerikában 150 fajta macskaalom van, de információforrás terén nincs sokszínűség. Mindenki ugyanazt mondja, és aki nem ismétli a hazugságaikat, azt ellehetetlenítik. Jó példa az orosz-ukrán háború. A tényeket tisztelni kell, és Amerikában a lakosság többsége, azt hiszi, hogy az ukránok mindjárt legyőzik az oroszokat. Carlson szerint persze lehet támogatni az ukránokat, ő is ellene van az orosz inváziónak, de tudni kell, mi történik. Amerikában mindenki, akivel beszélt, azt hiszi, hogy az ukránok nyernek nyerésre. Carlson szerint nem szimpátia kérdése annak megállapítása, hogy az oroszok többen vannak, nagyobbak, erősebbek. De Amerikának ennek ellentétét adják el, ez propaganda, hazugság, és az ijesztő, hogy okos emberek is elhiszik. Ezért kéne békére törekedni – véli az amerikai újságíró.

Carlson meglepődött, hogy az összes magyar, akivel beszélt, pontosan tudja, hogy az ukránok nem állnak nyerésre. Pedig egyetlen oroszbarát magyarral sem beszélt. Szégyen, hogy az ország, ahonnan ő jön, elhitte ezt a hazugságot. A vezetők emberellenes, marxista, neoliberális mérget hirdetnek. A vezetésünk számít, megváltoztatjuk a világot, és ezért kell ügyelnünk rá, milyen vezetőket választunk - zárta sorait.

Képek: Ficsor Márton/Mandiner