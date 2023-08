Repül az üzemanyag ára, ki tudja, hol áll meg?

Nagyot eshet annak az álla, aki abban a szerencsés helyzetben van, hogy csak havonta kell tankolnia. Az elmúlt hetekben ugyanis szinte rekordgyorsasággal emelkedett a benzin és a gázolaj ára. A holtankoljak.hu hetente többször is közzéteszi, mi várható a kutakon, és hosszú ideje csak azzal kell szembesülnie az autósoknak, hogy mind a benzin, mind a gázolaj literenkénti ára kis túlzással a csillagászati árakat közelíti.

A hatósági ár tavalyi kivezetése után bár egy darabig az év elején volt, hogy hatszáz forint feletti literenkénti áron lehetett tankolni, a gázolaj majdnem átlépte a hétszáz forintos árat is, azonban tavaszra ez konszolidálódott és május első felében a benzin 570, míg a gázolaj 549 forintos literenkénti áron volt kapható átlagosan.

Júliustól azonban jött a rossz hír: tartósan emelkedhetnek az üzemanyagárak,

ez pedig be is jött, hetente többször is árat emelt a MOL, ezáltal pedig az összes többi kút is. Bő egy hét alatt jutottunk el oda, hogy a 95-ös oktánszámú benzin literenként 588, a gázolaj 577 forint lett, utóbbi húsz forinttal drágult. Mostanra ott tartunk, két hét elteltével, hogy szerdától a gázolaj nagykereskedelmi ára bruttó 15 forinttal emelkedik, ami a Holtankoljak szerint a kisker árakban is várhatóan meg fog jelenni. A benzin beszerzési ára szerdán nem változik, így előbbi literje 638 (!). utóbbi 628 forintba kerül. A szakértők sem láttak arra példát, hogy nagyjából egy hónap alatt ennyit dráguljon az üzemanyag.

Két oldalról érkeznek a pofonok

Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára lapunk megkeresésére elmondta, hogy egy nagyon komoly, 45 százalékos áremelkedésen vagyunk túl, ha összeadjuk a többszöri emelés eredményét. A szakember szerint a benzin és a gázolaj árát két alapvető dolog határozza meg: az egyik az alapanyag ára dollárban, ami Európában a Brent típusú kőolajat jelenti.

A Brent kőolaj jegyzésárához kapcsolják valamennyi egyéb típusú kőolaj értékesítési árát”

– mondta a szakmai szervezet főtitkára, aki szerint a Brent jegyzésára egy hónap alatt húsz százalékot emelkedett, ennem pedig már jelentős árfelhajtó hatása van.

A másik drágító tényező Grád Ottó szerint a forint árfolyama és az euróhoz vagy a dollárhoz viszonyítva látható az elmúlt hetekben, hogy a magyar fizetőeszköz jelentősen gyengült a két nemzetközi devizához képest.

Ez a két változás együttesen okozta azt a nagyon jelentős mértékű növekedést, ami tapasztalható jelen pillanatban a piacon”

– fogalmazott a Mandinernek Grád Ottó.

A Magyar Ásványolaj Szövetség lapunknak kijelentette továbbá, nem csak hazánkban tapasztalható az üzemanyagok árnövekedése, hiszen a Brent típusú kőolaj drágulása az összes többi országra is kihat.

Ez nem hazai sajátosság, párhuzamosan, ahogy a hazai, úgy a környező országok üzemanyagárai is emelkednek”

– mondta a főtitkár lapunknak, majd hozzátette, hogy főleg az eurós elszámolású országban csak a Brent változása jelenti az emelkedést, nálunk erre párhuzamosan hozzá kell tenni azt a közel 7-8 százalékos gyengülést, amit a forint a dollárhoz képest elszenvedett.

„Ez a kettő együtt már sajnos lényegesen magasabb emelést kényszerít rá a piaci szereplőkre, mint az országok esetében, ahol euróban történik az üzemanyagok értékesítése” – jegyezte meg Grád Ottó.

Meddig emelkedhetnek az árak?

Grád Ottó arra számít, hogy a Brent további erősödése egyelőre nem várható, szavai szerint a Brent 85 dolláros ára egy „elég kemény támasz lesz”. A szakember szerint az olaj árának emelkedése mögött az áll, hogy a nagy kitermelő országok, mint Szaúd-Arábia és Oroszország visszafogta a kitermelését.

A másik oldalon egyre komolyabban lehet arról hallani, hogy túl optimistának mérték pár hónapja a keresleti oldalon várható növekedést, itt elsősorban Kínára kell gondolni”

– fogalmazott.

Grád Ottó szerint a kínálati oldalon is normalizálódik majd a helyzet, hiszen ha csökken a kereslet, akkor az áraknak is meg kell állniuk. A szakember szerint több hónapon keresztül a Brent kőolaj a 70-80 dolláros hordónkénti ársávon mozgott, azt reméli, hogy a következő időszakban a 85 dolláros áron stabilizálódik majd az ár, mert így legalább az egyik paraméter a korábban említett kettő közül stabil pozícióba kerülhet. A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a forint gyengülése is megáll, ez esetben 650 forint alatt maradhat az üzemanyagok ára.

Ha emelkedés lesz, akkor az inkább a gázolaj piacát érinti majd, hiszen az ősszel induló magasabb gázolaj kereslet óhatatlanul is feljebb értékeli ezt az üzemanyag típust a másikkal szemben”

– szögezte le Grád Ottó.

Nyitókép: MTI/Czimbal Gyula