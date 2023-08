„Meg amott is, mindenütt, amerre csak nézünk. Manapság olyan időket élünk, amikor egyrészt már semmin sem csodálkozunk (még talán a Keresztapa-filmeket is bársonyosan simogatónak értékeljük), mert az élet egyre-másra önti elénk a megdöbbentőbbnél megdöbbentőbb történeteket, melyek mindegyike a világ rendjének megbomlását érzékelteti. Mindegy is, hogy külföldről érkeznek-e a sztorik, vagy éppen itthon vagyunk kénytelenek tapasztalni, hogy »én nem ilyennek képzeltem a rendet«, egyre megy. Ugyanakkor megannyi alkalommal megdöbbenek, amikor azt kell tapasztaljam, hogy a rend helyreállításán sem itthon, sem pedig szerte a világban nem munkálkodunk túl nagy erővel. Az ezt bizonyító esetek száma szinte végtelen.

Kezdjük is hazai történeteinkkel. Napok óta borzolja a kedélyeket, hogy hegyeink tetején vagy éppen a Margit-hídon lévő Szent Korona szobrok keresztjei sorozatos támadások áldozataivá váltak. Vagy elégetik ezeket, mint a hegytetőkön lévő fakereszteket, vagy letörik a keresztet a kőből faragott koronáról, mint tették ezt régebben is és mostanság is. Kamerák ide-oda, nem mindig s nem is gyorsan sikerül azonosítani a tetteseket, de amikor sikerül is, nem érezhetjük jól magunkat, mert a büntetés, amit ezek a vandálok kapnak, nem nevezhető elrettentőnek. A keresztgyalázásokat magam üzeneteknek gondolom. Végtelenül gyáva és aljas üzeneteknek, melyekkel hitünket és rendünket akarják meggyengíteni, a létező legprimitívebb módon. Tudjuk jól, hiszen évtized óta olvasunk, látunk ilyen cselekedetekről külföldön is cikkeket, videókat, elég, ha csak a Notre Dame felgyújtására, az ugyancsak Franciaországban megtörtént templombezárásokra (melyeket szorgosan görkorcsolyapályává alakítottak át) gondolunk, meg persze a papgyilkosságokra, ám cseppet sem lehetünk boldogok, hogy újfent utánozni akarjuk a művelt Nyugatot. Kivált, mert napnál világosabb, hogy ezek a gyalázatos cselekedetek a káoszkeltők üzenetei. Akiknek célja az, hogy elvegyék hitünket a szépben, a jóban, a rendben, a normális életben. Ehhez kellenek immár a maffiamódszerek is, melyek segítségével a hitünk is megrendül, hiszen naponta tapasztaljuk, hogy a rendbontók ellen nem lép fel a világ kellő erővel. Ennek csak két oka lehet, józan ésszel gondolkodva. Vagy nem akar, vagy nem mer ellenük tenni. Ki hinné komolyan például azt, hogy a mi országunk biztonságát is fenyegető »migránsok«, avagy embercsempészek tevékenysége ellen nincs orvosság? Van az, csak a mindenkit leigázni akaró »világerők« nem óhajtják, hogy legyen. S ennek érdekében folytonos támadást intéznek minden ellen, ami normális, ami emberi és ami tisztességes.”

Fotó: Mátrai Dávid