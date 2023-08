Lázár János: Bocsánatot kérek a kormány nevében

„Mindenkinek tisztán kell látnia, hogy az elmúlt negyven évben nagyon komoly forráskivonás történt a Magyar Államvasutaknál (MÁV), ennek a forráskivonásnak a következménye, hogy hiányosságok vannak” – fogalmazott Lázár János építési és közlekedési miniszter a Rádió7-ben, melyet a Világgazdaság szemlézett.

A kormány nevében elnézést kérek azoktól, akik személyi sérüléssel járó balesetet szenvedtek, de azoktól is, akik késést szenvednek”

– fogalmazott.

Hangsúlyozta: a legfontosabb, hogy az utasok biztonságban legyenek, neki a biztonság fontosabb, mint hogy az utasok késnek-e, vagy sem, ennek felelősségét viseli miniszterként és politikusként. Ha mérlegelnie kell, hogy egy vonat működik-e, vagy sem, dönthet úgy, hogy inkább leállítja, ha nem tudják garantálni 100 százalékban a biztonságot.

A vasútvonal-bezárásokról azt mondta, hogy személyes dilemmái is voltak, mert vidéki szárnyvonalakról van szó, de a kérdés itt is a biztonság elsődlegesen. Lázár szerint Magyarország, a MÁV és Volán sincs abban a pénzügyi helyzetben, hogy egy cég párhuzamosan két szolgáltatást nyújtson egyszerre. Szerinte az országgyűlési képviselők joggal háborodnak fel, de nekik is meg kell érteniük, hogy a biztonság az elsődleges, a 2010 előtti időszakhoz képest annyiban más a helyzet, hogy senkit nem hagynak ott. A költségekről azt mondta, hogy korábban ezek a szárnyvonalak 1 milliárd 200 millióba forintba kerültek, a buszos szolgáltatást most 500 millióba kerül, de nem ez volt a döntő.

Lázár azt mondta, azért harcol, hogy vasúti pályafelújítás történjen és új járműveket szerezzenek be, ehhez azonban rengeteg pénz kell, a kormány elé viszik augusztus 20. után, összesen 6000 milliárd forintról van szó. Ehhez azonban külső forrásokat kell szerezni, mert erre elég költségvetési forrás nem áll rendelkezésre, ezért alakították át a MÁV menedzsmentjét.

