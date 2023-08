Fordulat: nem ellenzi a főváros a déli körvasutat

Karácsony Gergely főpolgármester kabinetfőnöke volt a Heti Válasz podcastjának legutóbbi vendége. A műsorban többek között szóba került, hogy miért akadályozza a főváros a Ferencváros és Kelenföld állomások közötti vasúti szakasz fejlesztését, amely az elővárosi vasúti közlekedés bővítésére, így a fővárosi és agglomerációs gépkocsiforgalom mérséklésére adna lehetőséget.

A beruházás környezetvédelmi engedélyét korábban kétszer is civil szervezetek támadták meg a bíróság előtt. Az első megsemmisítése után megszerzett második megtámadásához pedig maga a Főváros is csatlakozott. A bíróság másodszor is megsemmisítette az engedélyt, ezért a kivitelezés csak akkor indulhat, ha kiadják a harmadik környezetvédelmi engedélyt.