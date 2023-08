Ezt se tudtuk eddig: meglepő módon gondolkodik Márki-Zay a nemi önmeghatározásról (VIDEÓ)

A beszélgetés utolsó perceiben témaként szóba került a 2021-es magyar gyermekvédelmi törvény, amelynek kapcsán megismerhettük az egykori miniszterelnök-jelölt eddig soha fel nem fedett álláspontját a nemi önmeghatározásról.

Amikor Gulyás Gergely negatív példaként hozta fel a minap elfogadott német törvényt, amely szerint a 14 év felettiek megváltoztathatják születési nemüket, Márki-Zay így reagált: „Amit most ön elmondott, az Nyugaton is botrány lenne. Nyugaton még a jobboldaliak is úgy gondolják, hogy minden ember olyan nemű lehet, amilyennek akarja magát vallani” – mondta Márki-Zay.

Gulyás úgy reagált: mindenki eldöntheti, hogy kivel él együtt ( lásd: homoszexuálisok), de azt már nem határozhatja meg, hogy milyen nemű, mert „megtette azt a Jóisten”

„A születési nemet igen. Ön bele akar szólni! Ez egy diktatúra” – replikázott Márki-Zay.

Ezután hosszas oda-vissza kérdezz-felelekbe kezdett a két politikus, szóba kerültek az emuk és a kislányok is, az egésznek a végén Gulyás Gergely levonta a konzekvenciát: „az én szabadságom, hogy emunak érezzem magam, vagy ön kislánynak, de az államnak nem kell erről tudomást vennie”.

„Abszolút nem. Az állam ne szóljon bele” – értett egyet Márki-Zay. „De hát ez a jelenlegi szabályozás” – zárta le a témát a miniszter.

A teljes jelenetet az alábbi videóban, a 49. perctől nézheti vissza.