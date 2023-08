Ez a tervezet Magyarországra kifejezetten káros – drogkutató a német drogliberalizációról a Mandinernek

A német tervezet szerint maximum 25 gramm marihuánát tarthatnának maguknál a németek. Hogy pontosabban lássunk, ez mit jelent, mekkora mennyiségről van szó?

Még nem olvastuk a törvénytervezet pontos szövegét, illetve azt a Bundestag nem is fogadta el, de nagyon nem mindegy, hogy nettó vagy bruttó hatóanyagról beszélünk. A hazai szabályozásnál a csekély mennyiség, ami egy meghatározó tétel, a nettó hatóanyagnál 6, míg a bruttónál 30. Ha a német tervezet szerint nettó 25 gramm hatóanyagról van szó, az brutálisan sok.

Az erkölcsi problémákon túl milyen kérdéseket vet fel még ez az új szabályozás? Rengetegszer hallani azt, hogy a marihuána, illetve a könnyű drogok a belépő szint a kemény drogok világába. Ez igaz?

Határozottan, több szinten is. A német tervezet felveti azt is, hogy ők ezzel az Európai Uniós egyezményekkel is szembemennek, ugyanis Berlin is aláírta az illegális kábítószer-kereskedelem elleni egyezményt. Valahogy be kell kerülni az országba annak, amit ők árulnának, pont emiatt a franciák, elsősorban Emmanuel Macron sincs elragadtatva ettől az ötlettől.

Ezzel valójában uniós szabályokat szegnének meg.

Arról a szakmán belül is megoszlanak a vélemények, hogy a marihuána milyen hatásokat okoz. Egy valami azonban biztos: a rendszeres fogyasztók 15 százaléka lesz függő. Nem pszichés függőségről beszélünk, hanem olyanról, mint amit bármilyen más kábítószer okoz.

Ez az arány elsőre kevésnek tűnhet, ám egy százezres-milliós merítésnél az már nagyon nagy egészségügyi terhet jelent az egészségügyi rendszernek.