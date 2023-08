„Nem időzített túl szerencsésen Menczer Tamás, aki Facebook-oldalán nem éppen diplomatikus módon reagált Ódor Lajos szavaira. A magyar származású szlovák miniszterelnök a tényeket rögzítette azzal a kijelentésével, miszerint a magyar kormányfő nem maradt teljesen egyedül az uniós csúcstalálkozókon, beszélgetnek vele, de a nézeteivel jobbára egyedül van. Államtitkárunk erre – felsorolva kormányfőnk érdemeit – megjegyezte: sokan szeretnének annyira egyedül lenni, mint Orbán, mert magyarok milliói állnak mögötte, a nem magyar támogatókról nem is beszélve. Érdekesen értelmezte Menczer a szlovák kormányfő szavait, hiszen – nem kell túl fejlett szövegértelmezés ahhoz, hogy ezt megértsük – ő arra gondolt: Orbán az európai állam- és kormányfők között számít elszigeteltnek. Ódor Lajos nem arról beszélt, hány magyar kedveli vagy sem, illetve hány nem magyar szélsőjobbos tekinti őt mintának.

S mi volt a gond az időzítéssel? Éppen vasárnap ért véget a szaúd-arábiai Dzsiddában az a kétnapos tanácskozás, amelyen negyven ország vett részt. A jelenlévők arra keresték a választ, hogyan lehetne kiutat találni a háborúból, milyen esélyek vannak a békére. A magyar illetékesek nyilatkozatiból arra a következtetésre jutnánk: magától értetődő, hogy magyar képviselőt is meghívtak, elvégre mi olyan fontos szerepet játszunk a béke megteremtésében. Ám hiába böngésztük a résztvevők névsorát, magyar szereplő nem volt jelen, miközben minden más visegrádi állam képviselőjét meghívták. Ebből pedig arra a következtetésre jutunk: nem csak az EU-ban nem adnak a magyar kormány szavára, a béketeremtés tekintetében is teljesen jelentéktelen szereplők vagyunk, bármit állít is a propaganda. Persze ha a külügyminisztérium sem ismeri a diplomácia fogalmát és feladata csak a kormánypropaganda ismételgetése, nem is számíthatunk másra. Csak arra, hogy egyedül maradunk a világban.”

***