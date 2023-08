Elmaradt az ellenzék terve: nincs durva drágulás az árstopok kivezetése után

Kenyerek terén sem ütköztünk nagy árnövekedésbe: az Árfigyelőbe feltöltött adatok szerint továbbra is a francia multi a győztes, ahol továbbra is 589 forintos az ár, a Spar is tartja a 639 forintot a kilós kiszerelésben, a Penny a szeletelt kenyérnél módosította az árat, ott ugyanis most akciósan egyes üzletekben 649 forintért kapható, azonban megjegyzik, hogy ez akciós ár, mert amúgy akár 899 forint is lehet egy kiló szeletelt fehér kenyér. A Tesco parasztkenyere továbbra is 749 forint.

Az árstop idején a legolcsóbb tejek rendszerint az áruházak saját márkás termékei voltak, melyek literje UHT tej esetén 300-320 forint magasságában álltak. Keddre virradóra sincs ez másképp, a 2,8 százalékos tej jelenleg az összes boltnál 329 forintnál tart, a fentebb vizsgált Magyar márkájú ESL tej ára pedig nem változott az áruházak polcain.

Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Róka László