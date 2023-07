Az árstopnak vége, de nagy valószínűséggel az élelmiszerek brutális drágulásának is

Ezen felül kötelezték a kereskedőket, hogy a kötelező akciók során az adott termékekből elegendő mennyiséget kell a polcokon és a boltban tartani, hogy a kedvezőbb áru élelmiszerekből folyamatosan tudjanak venni a vásárlók. Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter három hete jelentette be, hogy a kormány augusztustól 10-ről 15 százalékra növeli a kötelező akciózás mértékét – közölte hétfői közleményében a tárca, majd úgy folytatták, hogy az intézkedés eredményes, ugyanis az élelmiszerárak csökkentek, a bolthálózatok sorra jelentik be az újabb kedvezményeket, az akciózás is hozzájárul az infláció csökkentéséhez. Kijelentették, hogy úgy vezetik ki a másfél éve működő élelmiszer-árstopot, hogy a kötelező akciózás az érintett termékkörökre is kiterjed.

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A kötelező akciózás jelenleg is kiterjed a baromfihúsra, a sertés- és marhahúsra, a halra és halkonzervekre, a húskészítményekre, a tejre, tejfölre és helyettesítő termékekre, a joghurtra egyéb savanyított készítményekre, egyéb tejtermékre, a sajtra, vajra, margarinra és készítményeire, egyéb zsiradékokra, a kenyérre, péksüteményekre, a száraztésztára, rizsre, egyéb cereáliáka, a lisztre, cukorra és tartósított lisztesárukra, a friss zöldségre, a friss gyümölcsre, a gyümölcs- és zöldséglevekre, a készételekre, fűszerekre, ételízesítőkre, a kávéra, teára, az ásványvizekre és üdítőitalokra.

Augusztustól a kötelező akciózás kiegészül a kristálycukorral, a búzafinomliszttel, a napraforgó étolajjal, a házi sertés combbal, a csirkemellel és csirkefarháttal, a 2,8 százalékos UHT tejjel, a tojással, valamint az étkezési burgonyával, kivéve az újburgonyát.

Dübörög az árfigyelő

A hazai vásárlókat segíti továbbá, hogy júliustól már online nyomon lehet követni, hol mennyibe kerül egy adott élelmiszer. Rigó Csaba Balázs, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke a Kossuth Rádiónak adott interjújában elmondta, hogy a rendszer első napján több mint 230 ezren kattintottak az oldalra, és az érdeklődés később sem csökkent; az indulás óta eltelt időszakban a látogatók 48 millió alkalommal töltöttek le adatokat és 264 ezer kulcsszavas keresést indítottak a portálon.

Emlékeztetett, a rendszerben lévő 62 alapvető élelmiszer darab- és egységárait naponta küldi az adatküldésre kötelezett hat kereskedelmi lánc mintegy 1200 boltja, a felület segítségével a vásárlók eldönthetik, hogy melyik a számukra legkedvezőbb árban lévő, ugyanolyan minőségű termék, és ezt melyik boltban vásárolják meg.

Egy jó értelemben vett öldöklő napi árversenyt indított a kereskedők között az árfigyelő rendszer, amelynek bevezetése óta két százalékponttal csökkent az élelmiszer-infláció a Gazdaságfejlesztési Minisztérium számításai szerint”

– hangsúlyozta Rigó Csaba Balázs.

Augusztustól ezen felül olyan változtatás is életbe lép, hogy hidegélelmiszer vásárlására is felhasználható a SZÉP-kártya, Rigó Csaba Balázs úgy vélekedett, ez az intézkedés további lendületet adhat az infláció letöréséhez.