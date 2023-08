„Árucikk lett az LMBT?

Homoszexuális párokkal is reklámozzák az idei Sziget Fesztivált – olvassuk a hírekben. Jól tudjuk, ezzel is csak ingyen reklámot akarnak maguknak. Úgy látszik a Sziget marketingesei ismét bevetik azt a régi módszert, hogy tudatosan provokálják az embereket, hogy ezért írjanak, beszéljenek róluk, ami nekik ingyen reklám. Brüsszeli🇪🇺 nyelven ezt úgy mondanák: »nem-bináris személyek instrumentalizálása«. Azaz azonos nemű csókolózó párok felhasználása arra, hogy nagyobb hírverést kapjanak, több jegyet adjanak el, és így több legyen a profit.

Így sikerült egy reklámmal mindenkit megsérteni: a homoszexuálisokból marketing eszközt faragni, a konzervatívokat provokálni. Most akkor azért hívják a Szigetre a látogatókat, hogy koncerteket hallgassanak, vagy azért, hogy LMBT párokat lássanak? Miért kell a másként gondolkodókat folyamatosan provokálni? Miért nem szólhat a sport a sportról, a zene pedig a zenéről? Miért kell mindenbe kötelezően beletenni az LMBT ideológiai üzenetet?

Jól tudjuk, hogy a Sziget fellépői, vendégei és tulajdonosai már jórészt külföldiek. Ez nem is gond, hiszen van még számtalan fesztivál idehaza a 🇭🇺magyar előadóknak és a magyar közönségnek. Egy teljesen nemzetközivé alakult fesztivál is jól érezheti magát nálunk, örülünk neki hogy itt is bekerültünk a nemzetközi élmezőnybe. Csakhogy a külföldi tulajdonossal jön kötelezően az LMBT is. Hozzáteszem, Európa szinte minden országából azért jönnek tízezrével Budapestre a Szigetre a fiatalok, hogy igazán szabadnak érezzék magukat. Arra a Magyarországra🇭🇺, ahol a híradóik szerint autokrácia van, nincs szólásszabadság, csak az elnyomás dohos levegője.

De mégis ez lesz a nyaruk legszabadabb hete. Hát nincs itt valami ellentmondás a külföldi hírek és a valóság között? Mégiscsak Magyarország lenne a szabadság egyik utolsó szigete?”

