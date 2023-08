Homoszexuálisok reklámozzák a Sziget Fesztivált

Szabadság, szerelem és homoszexuális párok – így reklámozzák a Sziget Fesztivált – számol be a Hír Tv. Az egyik felvételen két nő, egy másikon két férfi szájon csókolja egymást. A héten kezdődő rendezvény közösségi felületein ilyen és ehhez hasonló tartalmak jelentek meg

gyakran fizetett hirdetésként, korhatár besorolás nélkül.

Így kiskorúak is olyan tartalomhoz férhetnek hozzá, amely befolyásolja lelki és szexuális fejlődésüket. Legújabban pedig míg az LMBTQ-közösséget népszerűsítő tartalmak az interneten korlátozás nélkül jelenhetnek meg, addig a régi mesefilmek előtt figyelmeztetik a nézőket a káros tartalomra. A Disney+ most például több mesét is politikailag inkorrektként jelenít meg, és külön értelmezést készít hozzájuk.

Nyitókép: Képernyőfotó/YouTube