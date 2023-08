„Elemet se. Térjen vissza a tekerős telefonhoz. És szégyellje magát, hogy abban meg réz van. Biztos, hogy a rézbányászat is szörnyű dolog. Tuti, hogy egyik se bányászott még semmit ki sehonnan, legfeljebb onnan és olyasmit, amit még egy blogban sem nevesít az ember.

Leírom a nyüves hülyéinek, hogy miként telne az élete akkumulátorok és elemek nélkül. Reggel csörögne a felhúzós vekkere, amit izzadságos munkával kell felhúznia minden este. Aztán mikor lecaplat az utcára szépen elővehetné a kurblit a csomagtartóból, de előtte meg kellene néznie, hogy valaki nem parkolt-e rá és hozzáfér a kurblilyukhoz. Ugyanis az önindító akkumulátorról megy. Aztán tekerhetne, mint a hülye, mert még három hengert bemozgatni se könnyű. Hidegbe neki se kezdjen az ember. A fasiszta olaj megdermed.

Teló nuku. Internet nuku. Majd az irodában megnézed a leveleidet. Okosóra a szőrös kacsón szintén nuku. Az ultrahangos fogkefét is be kell dugni a falba, nem lehet vele császkálni a lakásba, ohne szabadság. Polgári repülésnek annyi, mert a repcsiben is rengeteg akku van. A rezgető sem fog menni, vagy ha drótos, nagyon kell izgulni, hogy ne szabaduljon ki belőle a 220. A menő új MacBook-t is el kell hajítani.

Legyen az akkumulátorhasználó az új ellenség. Verjük ki a kezükből a telójukat, az utca tele lesz célpontokkal. Minden autónak ki lehet szúrni a kerekét, mert akkumulátor van benne.

De ez még nem elég. Az antiakkusták nem az akkumulátorgyártás általuk harsogott vélt és valós káraitól akarják megszabadítani az emberiséget, hanem más országokba akarják telepíteni a projektet. Egész véletlenül nem is Afrikába és Ázsiába, hiszen egyébként a sárgákért meg a feketékért csak Európában kár, hanem egész véletlenül a nyereséggel együtt Nyugat-Európába. Ha az amcsik feleszmélnek, akkor meg majd az USA-ba. Mert ott nem szennyez. Nem ártalmas, ott zöld.”

