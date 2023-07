Puzsér Róbert Trianonról és a háborúról lényegében felmondja a magyar történelmet ostorozó baloldali narratívát

„Puzsér Róbert nemrég történelmi-politikai tárgyú cikket közölt, amelyben szó esik a magyarok történelmi bűneiről, Trianonról, a Nyugattal való szembenállásról és természetesen az ukrajnai háborúról is. Jelen írásban megpróbálok a cikkében felvetett állításokra válaszolni. Először néhány publicisztikai megfogalmazásra szeretnék hasonlóan válaszolni, utána pedig a Puzsér-cikk Trianont és annak következményeit illető tartalmi gondolatra immár mélyebben reagálni.

A Puzsér-cikk elején olvasható néhány kérdés és állítás közül az első: »Miért sorolt be a magyarok többsége a Moszkvából diktált világnézet mögé?« Pontosan milyen ez a világnézet? Nem lehet, hogy csak annyi történt, hogy a poszt-nyugat ment messzebbre a magyarok világszemléletétől? A következő: a magyarok »továbbra is elégedetten ülnek le a Netflix meg az HBO elé, térnek be egy plázába« – lehet, hogy Puzsér nem tudja, de ezeknek léteznek orosz változatai. A fogyasztás önmagában még nem egy nyugatias dolog, bár mostanra a »Nyugatot« helyettesítő jelenséggé vált. Én nem látom be, hogy egy »nyugati« fast food vagy fast fashion termék, esetleg egy sorozat egy-egy évada miért képviselne magasabb minőséget, mint az út menti orosz gosztonyicák scsije vagy a poszt-szovjet filmipar színes filmjei. Itt olvashatjuk a következő jelzőt Magyarországra vonatkozóan: »polgári jogbiztonság« – örülök, hogy Puzsér a hibrid-rezsim elméletekkel szemben Magyarországot polgári jogállamnak tartja. Én is. A következő, a »bezzegezés« (bezzegSzlovákia, bezzegRománia, stb.) legszebb esszenciája: »A régió összes többi országa mégis a nyugati társadalomfejlődés irányát követi« Pontosan melyik országok és mit követnek? Románia? Horvátország? Szlovákia? Lengyelország? Nem a »társadalomfejlődés irányát« követik, hanem a pillanatnyi amerikai külpolitikát, és nem az országok, hanem a kormányaik, vagy az elitjük. ”