Nem csak itthon adtak ki figyelmeztetést, Európa szerte tombol a hőség

Azonban nem csak hazánkat érinti a rettenetes hőség, Európa szerte riasztásokat adtak ki. Olaszországban például 16 városra adtak ki vörös jelzést. Az érintett területek közül kiemelkedik Róma, Firenze és Bologna az előrejelzések szerint Szicíliában és Szardínián rekordhőmérsékletre, nem kevesebb, mint 49 fokra számíthatnak. Érdekes látvány fogadja a járókelőket a Colosseumnál, ugyanis a turisták napernyőket használnak. A vörös riasztások azt jelentik, hogy még az egészséges embereket is veszélyeztetheti a hőség, és az olasz kormány azt tanácsolta a riasztási területeken tartózkodóknak, hogy kerüljék a közvetlen napfényt 11 és 18 óra között.

Arra is figyelmeztetik az embereket, hogy különös gondot fordítsanak az idősekre és a kiszolgáltatottakra.

Az Európai Űrügynökség (ESA) előrejelzéséből az is kiderült, hogy a Cerberus felelős a jelenlegi hőségért a térségben.A Cerberus névre keresztelt hőhullám Észak-Afrika, a Szahara felől érkezett és terül szét a hétvégén a Földközi-tenger menti országokon.

Eszerint Európa földközi-tengeri országainak egyes részein a hőség a 48 fokot is elérheti a régiót sújtó magas légköri nyomású rendszer érkezése miatt. A forróságot hozó légköri rendszer Észak-Afrika felől érkezett.Mindezek mellett Görögország, Franciaország és Spanyolország több területén is szélsőséges időjárási körülmények tapasztalhatók, Görögországban és Olaszországban turisták estek össze, Milánó közelében pedig egy munkás halt meg a kánikula miatt.

Az elmúlt napokban Görögországban a hőmérséklet elérte vagy meghaladta a 40 ° C-ot. Az önkéntesek palackozott vizet osztogattak a turisztikai helyszíneken, és a hatóságok szokatlan lépést tettek, amikor pénteken rövid időre lezárták az athéni Akropoliszt a legmelegebb időszakban, hogy megvédjék a látogatókat a hőségtől. Úgy tudni, hogy hasonló lezárás szombaton is megismétlődhet. Aggodalmak merültek fel azzal kapcsolatban is, hogy a hőség erdőtüzeket okozhat az országban, amelyekre a görög kormány vészhelyzeti terveket jelentett be. Ez volt az első alkalom, hogy megtiltották a munkát az építőiparban és a szállítási szektorban dolgozóknak a nap legmelegebb óráiban.

Az athéni állami és magánszektor alkalmazottait arra ösztönözték, hogy otthonról dolgozzanak.

A magas hőmérséklet várhatóan a jövő héten is megmarad. Az Európai Űrügynökség (ESA), amely műholdjain keresztül figyeli a szárazföld és a tenger hőmérsékletét, azt közölte, hogy Olaszországban, Spanyolországban, Franciaországban, Németországban és Lengyelországban szélsőséges körülmények fordulhatnak elő. Az előrejelzők szerint a jövő héten egy újabb hőhullám lesz Olaszországban, amelyet egyesek Cerberusnak neveztek el – a görög mitológia alakja, aki lelkeket szállít az alvilágba.

A szakértő szerint még korai örülni

Az Index megkeresésére Németh Lajos meteorológus elmondta, szerinte elér-e Magyarországig is a Cerberus. A szakértő kifejtette, a hét eleji meleg után egyelőre örüljünk, hogy a pénteki hidegfront néhány fokos lehűlést hozott, és megszűnt a roppant magas, 70 százalékos páratartalom, amely szinte a felére csökkent.

Közölte azt is, hogy korai még örülni, ugyanis továbbra is marad a kánikula, akár 38-39 fok körüli hőség is előfordulhat. A meteorológus szerint érdekesen alakult eddig a nyár, ugyanis a korábbi évekkel ellentétben idén nem alakultak ki összefüggő hőségperiódusok, mert a meleg napok láncolatát mindig megszakították kisebb hideghullámokkal érkező frissítő zárporok, zivatarok.

Németh Lajos kiemelte, hogy míg míg tavaly évtizedek óta nem látott szárazság sújtotta az országot, addig idén megfelelő mennyiségű csapadékot kaptak a földek

***

Nyitókép: MTI/Komka Péter