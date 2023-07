MCC Feszt 2023: sztárfellépők és neves előadók Esztergomban

„A már megkezdett szervezéssel jól haladunk, épülnek a színpadok, az előkészületek tehát a tervezett menetrendben folynak” – mondta el Papp Gergely főszervező és Havasi Benigna szakmai szervező, a Mathias Corvinus Collegium akadémiai igazgatója a Mandinernek a július 27–29. közötti esztergomi MCC Fesztről.

Bővülő rendezvényhelyszínek

A fesztivál alapvetően ingyenes, egyedül a legnagyobb koncerteknek helyet adó MCC-sziget az, ahová csak karszalaggal lehet bemenni. „Utóbbiból már most annyit adtunk el, mint tavaly összesen” – jelezte előre a várható nagy érdeklődést Papp Gergely, emlékeztetve, hogy tavaly 32 ezer látogatójuk volt, de kedvező időjárás esetén idén akár felül is múlhatják ezt a számot.

A rendezvény helyszíne 2023-ban tovább bővül:

az EDU sétány közel száz kiállítója – ez a szám a tavalyi duplája – a Kis-Duna sétánnyal szemben, a Prímás-szigeten lévő, árnyas Gesztenye fasoron is várja az érdeklődőket, de a Lőrinc utca is számos interaktív programnak ad majd otthont.

A „Hangot adunk a tehetségnek” mottóval megrendezendő MCC Feszt színpadjain öt idősávban zajlanak majd a rendezvények, amelyek között mindenki megtalálhatja az őt érdeklődő programokat, legyen szó akár politikáról, gazdaságról, kultúráról, zenéről vagy irodalomról. Az előadók között lesznek mások mellett miniszterek, politikusok, közéleti személyiségek, politikai elemzők, művészek, építészek.

Előadók Sebastian Kurz-tól Schiffer Andráson át Szabi, a pékig

Havasi Benigna az előadók közül kiemelte Sebiastian Kurz korábbi osztrák kancellárt, aki „A világ 2023-ban: Váratlan dolgokra számítva” címmel osztja meg nézeteit és elképzeléseit azokról a várható fejleményekről és kihívásokról, amelyekre a következő években számíthatunk. Megemlítette Michael Knowles amerikai konzervatív politikai kommentátort is, aki

az előadásában a jelenlegi politikai és kulturális légkört boncolgatja és elemzi majd, olyan témákat érintve, mint az élet szentsége, a hagyományos házasság, a szólásszabadság és az egyéni szabadság.

A ma igencsak forró témának számító akkumulátorgyártásról Litkei Máté, a Klímapolitikai Intézet igazgatója, Schiffer András ügyvéd, az LMP volt frakcióvezetője, Kanász-Nagy Máté, az LMP frakcióvezető-helyettese és Kaderják Péter, a Zéró Karbon Központ vezetője vitázik, a Mandiner heti kibeszélő podcastjának, a Reakciónak a felvétele pedig ismét közönség előtt, az MCC Feszten lesz Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője és Krekó Péter, a Political Capital igazgatója részvételével.

A várható könnyedebb témák közül kitért a kenyérsütés rejtelmeire, amelyekbe Szabadfi Szabolcs, közismert nevén Szabi, a pék és Bereznay Tamás, a Konyhafőnök sztárchéfje avatja majd be a közönséget, de szó lesz a magyar sörről is a sörkultúra megkerülhetetlen alakjával, Bart Dániellel. Az irodatervezés forradalmáról pedig olyan építésznagyágyúk beszélgetnek majd, mint az Ybl-díjas Finta József, Gunther Zsolt és Vadász Bence. Szintén a fesztiválra látogat Detre Örs Hunor, a James Webb-űrtávcsövet (JWST) fejlesztő csapat, napjaink legnagyobb űrkutatási vállalkozásának az egyik vezető fejlesztője.

Színes koncertfelhozatal

A könnyűzenei programok közül Papp Gergely kiemelte Ákos koncertjét, de fellép a három nap során többek között az Irie Maffia, a Blahalouisiana – méghozzá komolyzenei hangszereléssel –, a Balkán Fanatik, a Bagossy Brothers Company, a Valmar, a Follow the Flow, továbbá Korda György és Balázs Klári, Dzsúdló, T. Danny, Caramel és Pápai Joci. Az élő koncertek után hajnalig tartó bulik egy a tavalyinál még nagyobb sátorban, az MCC Arénában lesznek.