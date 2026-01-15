A káosz stratégiája: Ukrajna eladósítja Európát – Földi László és Horváth József az Erőtérben

Fontos dátum: már erre a napra készül Magyar Péter, nagy bejelentése lesz
Sokadik forgatókönyv készül a Tisza háza táján, ráadásul épp a választásokkal kapcsolatban.
Ukrajna már a múlt, a nagyhatalmak új célpontot találtak. Miközben Kijev a NATO-ról álmodik, Washington és Moszkva a háttérben már a világ újrafelosztását intézi. Irányított káosz Európában, amerikai stratégia Grönlandon és Iránban.
Itt az Erőtér legújabb adása Földi László, titkosszolgálati szakértővel és Horváth Józseffel, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatójával. Házigazda: Pócza István
A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások:
A teljes műsor itt tekinthető meg: