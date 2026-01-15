Ft
01. 15.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Európa Zelenszkij Ukrajna Trump

A káosz stratégiája: Ukrajna eladósítja Európát – Földi László és Horváth József az Erőtérben

2026. január 15. 19:07

Ukrajna már a múlt, a nagyhatalmak új célpontot találtak. Miközben Kijev a NATO-ról álmodik, Washington és Moszkva a háttérben már a világ újrafelosztását intézi. Irányított káosz Európában, amerikai stratégia Grönlandon és Iránban.

2026. január 15. 19:07
null

Itt az Erőtér legújabb adása Földi László, titkosszolgálati szakértővel és Horváth Józseffel, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatójával. Házigazda: Pócza István

A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások:

  • Eldöntötték a NATO jelenlegi formájában már teher
  • London stratégiája minél nagyobb zűrzavar Európában
  • Ukrajna az amerikaiak sokadrangú probléma

 

A teljes műsor itt tekinthető meg:

 

massivement5
2026. január 15. 19:36
A FIdesz-MSZMP a moszkovita háttérhatalom szolgálatában. Jó elvtársak vagytok, a magyarság árulói, ahogy már a nyolcvanas években is azok voltatok a hármas főcsoportban.
Válasz erre
0
0
Hejjas_Ivan_Egyenlo_Banasmod_Szakkollegium
2026. január 15. 19:22
amikor az ukránok az ingyennél is olcsóbban követelték az orosz gázt, akkor már világos kellett volna legyen, hogy az ukránoknak a világ öszes pénze is kevés
Válasz erre
1
1
