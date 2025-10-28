Ft
A Trump-Orbán-csúcs tétje: megállítani Brüsszelt – Orbán Balázs a Stratégában

2025. október 28. 20:09

Brüsszel a háború irányába mozdul, Budapest a békét és a nemzeti szuverenitást védi. Európa politikai és katonai kényszerpályára került, közben Washingtonban is új erővonalak rajzolódnak. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója arról beszél, milyen jövőt készítenek elő a kontinensnek – és milyen árat fizethetünk mindezért.

2025. október 28. 20:09
null

A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások:

  • Ruszin-Szendi Romulusz egy elszabadult, erőszakos és veszélyes hajóágyú a magyar politikában
  • Az európaiak elfelejtettek az európaiak érdekében beszélni
  • Egy tudatos, tervezett, összehangolt média és politikai kampány van egyrészt a békepárti kísérletek ellehetetlenítésére
  • Budapest készen áll, Budapest egy kézenfekvő helyszín a békecsúcs megrendezésére

A teljes műsor itt tekinthető meg:

 

 

Összesen 5 komment

mr-woof-2
2025. október 28. 21:23
Orbán Balázs inkább ne elemezgessen, aki kamu AI videókat rak ki fb-ra embereket hülyíteni
Loopus
•••
2025. október 28. 20:54 Szerkesztve
A Trump-Orbán csúcsnak van egy ITT FEL NEM EMLÍTETT más, sürgős célja is, különös módon erről még senki sem beszél. Az orosz olaj. Mo.-ot a Trump által bejelentett legújabb szankciók, mint az közismert, erősen érintik (az EU-szankciók alól sikerült OV-nak felmentéseket kiharcolni!). Tegnap de. bejelentették, Viktor FŐLEG azért megy (menne) jövő héten Trumphoz, h az elnökkel - a valóban jó barátságra hivatkozva - az am. szankciók alól is valamiféle felmentést érjen el. Ez volt a helyzet egy fél napig! Tegnap este aztán jött a váratlan hír ( w w w.politico.eu/article/russia-lukoil-gas-energy-trade-kremlin-war-ukraine-donald-trump/ ): a Lukoil (a szankciók miatt) AZONNALI HATÁLLYAL BESZÜNTET minden nemzetközi eladási tevékenységet, és felszámolja összes nemzetközi érdekeltségét. Ha én jól értem (és mindeddig egyedül vagyok ezzel az értelmezéssel!), ez azt jelenti, hogy OV hiába menne Trumphoz, mától nem a szankció a gond, hanem az, hogy megszűnt az orosz szerződő fél, a Lukoil!! ?
nogradi
2025. október 28. 20:26
Minden 0rbán hülye.
