A Trump-Orbán-csúcs tétje: megállítani Brüsszelt – Orbán Balázs a Stratégában

Szőke András is üzent az áldozati szerepben tetszelgő Alföldi Róbertnek
A színész szerint az üldözött kiált, hogy üldözik – még akkor is, ha ez nem igaz.
Brüsszel a háború irányába mozdul, Budapest a békét és a nemzeti szuverenitást védi. Európa politikai és katonai kényszerpályára került, közben Washingtonban is új erővonalak rajzolódnak. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója arról beszél, milyen jövőt készítenek elő a kontinensnek – és milyen árat fizethetünk mindezért.
A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások:
