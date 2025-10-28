A Trump-Orbán-csúcs tétje: megállítani Brüsszelt – Orbán Balázs a Stratégában

2025. október 28. 20:09

Brüsszel a háború irányába mozdul, Budapest a békét és a nemzeti szuverenitást védi. Európa politikai és katonai kényszerpályára került, közben Washingtonban is új erővonalak rajzolódnak. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója arról beszél, milyen jövőt készítenek elő a kontinensnek – és milyen árat fizethetünk mindezért.

A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások: Ruszin-Szendi Romulusz egy elszabadult, erőszakos és veszélyes hajóágyú a magyar politikában

Az európaiak elfelejtettek az európaiak érdekében beszélni

Egy tudatos, tervezett, összehangolt média és politikai kampány van egyrészt a békepárti kísérletek ellehetetlenítésére

Budapest készen áll, Budapest egy kézenfekvő helyszín a békecsúcs megrendezésére A teljes műsor itt tekinthető meg:

