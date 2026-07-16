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névsor Fidesz pártszakadás

Minden arra vall, hogy pártszakadás lesz a Fideszben

2026. július 16. 17:45

Vannak fedélzeten maradók és vannak partra evickélők – kinek milyen sorsot szabott a hajótörés.

2026. július 16. 17:45
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Szentesi Zöldi László
Szentesi Zöldi László
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„Minden arra vall, hogy pártszakadás lesz a Fideszben. Vannak fedélzeten maradók és vannak partra evickélők – kinek milyen sorsot szabott a hajótörés.

Nem ez a baj.

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Hanem az, hogy ha egy évvel ezelőtt írnom kellett volna egy huszonötös listát azokról, akik azonnal mentőcsónakot kérnek majd, nagyjából ugyanazokat a neveket írtam volna le, akik most új pártot szerveznek. Politikusokra, újságírókra, influenszerekre gondolok elsősorban.

Két kérdésem volna.

Miért kellett ezekkel az emberekkel együtt dolgoznunk, miközben soha nem voltak velünk?

És hogyan bánhattak el azokkal, akik mindig velünk voltak?

Csak ne mondja egy döntéshozó se, hogy érdemes volt.” 

Nyitókép: Földházi Árpád/Mandiner

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

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Összesen 42 komment

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Sorrend:
reciprofi
2026. július 16. 18:57
Egytől egyig minden fideszes bűnrészes az ország kifosztásában. Ez a politikai felelősségük..Mi is volt a fidesz ? orbánnak soha nem Magyarország volt az első. Soha nem kormányzott. Neki a családja és a haverok közpénzen való meggazdagodása mindenek előtt volt.Az elmúlt 16 év bebizonyította hogy nem más mint gerinctelen becstelen aljas emberek szövetsége hazánk teljes kifosztásáért. Jól felismerték hogy orbán egy nárcisztikus, egoista genyláda akivel el kell hitetni hogy ő a legjobb, sőt segíteni kell a közpénz ellopásában, A valasztast a tultolt hazugsagcunami es a valosagtol torteno teljes elrugaszkodas miatt veszitette el. Szerencsere volt az a szint ami mar kiverte a biztositekot.aztán amig ez a szaralak a saját "dicsőségében" tetszeleg a háta mögött ki lehet fosztani Magyarországot. Ha ez a gennnyes orbán nem kerűl börtönbe nincs igazság a földön.
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8
johannluipigus
2026. július 16. 18:54
Aki menni akar azt el kell küldeni. 2 millió fideszes szavazó nem fog a tiszarhoz vagy a lipsikhez átállni, mert az ellenkezne az otthonról hozott elveinkkel.
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7
0
Silcon
2026. július 16. 18:52
Nem lehet mindenki kedvére tenni, ezt tudomásul kell venni. Az a fajta moralizálás, amit most Navra meg Orsi előad, abba belebukott Schiffer András meg a hajdani pártja. Anno Thatcher liberalizálta Angliát, aminek kb. a 80% nyertese lett, a vesztesekkel pl. bányászokkal meg jól kitolt ha nagyon ugráltak, sztrájkoltak, vett szenet Gorbacsovtól. Az Orbán kormánnyal nem jogállamisági problémája volt az EU-nak, ez most már minden értelmes ember számára világos kell, hogy legyen a Tisza ámokfutása után. Itt az volt a gond, hogy nem akartunk egységes EU birodalmat, kevesebb pénzt lehetett kitalicskázni innen és kiálltunk a saját érdekeink mellett. Meg lehet nézni, a mostani kormány pont ezekről mond le, ezért lett "jó fiú". Ha Navráék egy új, EU barát pártot akarnak, akkor ugyanezeket a feltételeket kell teljesíteniük, viszont ez totálisan szembemegy az ország érdekeivel. A lehetetlenre vállalkoznak!
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12
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Doktor Doktorovics
2026. július 16. 18:51
Régi posztkomcsi trükk szétszakítassal kinyirni a rivális pártot, a rendszerváltás óta többször is csinálták. Elég hozzá pár tégla és egy jó nagy sajtóvisszhang. A fidesznek is volt már ilyen kalandja, OV ismeri ezt a trükköt.
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