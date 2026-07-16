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Vannak fedélzeten maradók és vannak partra evickélők – kinek milyen sorsot szabott a hajótörés.
„Minden arra vall, hogy pártszakadás lesz a Fideszben. Vannak fedélzeten maradók és vannak partra evickélők – kinek milyen sorsot szabott a hajótörés.
Nem ez a baj.
Hanem az, hogy ha egy évvel ezelőtt írnom kellett volna egy huszonötös listát azokról, akik azonnal mentőcsónakot kérnek majd, nagyjából ugyanazokat a neveket írtam volna le, akik most új pártot szerveznek. Politikusokra, újságírókra, influenszerekre gondolok elsősorban.
Két kérdésem volna.
Miért kellett ezekkel az emberekkel együtt dolgoznunk, miközben soha nem voltak velünk?
És hogyan bánhattak el azokkal, akik mindig velünk voltak?
Csak ne mondja egy döntéshozó se, hogy érdemes volt.”
Nyitókép: Földházi Árpád/Mandiner