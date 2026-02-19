Orbán eljött, hogy megrontsa a magyarok lelkét – állítják a Válasz Online-nál; mi meg válaszoltunk

Egy: a szerző az Orbán Viktor-féle „Brüsszel nem Moszkva” szlogentől húz látszólag működő logikai ívet odáig, amikor a magyar kormányfő az idei évértékelőjén közölte: „a putyinozás primitív és komolytalan, Brüsszel azonban kézzelfogható valóság és közvetlen veszélyforrás”. Az ív félig tényleg működik: hiszen a miniszterelnök először ezt 1996-ban mondta, amikor a Horn-kormányt ostorozta a határon túli magyarok érdekeinek rettentően gyenge képviselete miatt, ami a kádári kussolás (vagyis a Moszkva általi bekussoltatás) időszakát idézte. Ekkor hangzott el tőle, vagyis pontosan harminc évvel ezelőtt, hogy „Brüsszel nem Moszkva. Ezek reflexek. A probléma (mármint a szocialistáknak, akik ehhez szoktak – a szerk.) az, hogy Moszkvában valóban volt eligazítás és elvárás, Brüsszelben pedig nincs”.

Innen következik a Parlamentben 2011-ben mondott „Brüsszel nem Moszkva”, értendő úgy, hogy jó lenne, ha előbbi nem kezdene diktálásba úgy, mint utóbbi.

Mondom, eddig stimmel: a távolság ’96-ban megszépítette az EU döntéshozatali intézményrendszerét, a ekkortájt még kitarthattak a rendszerváltás utáni, olykor eltúlzott remények, köztük az is, hogy az EU-n belül jobb lesz, mint azon kívül

(ez gazdasági, jóléti értelemben megcáfolhatatlan tény ma is, elég csak körülnézni). Ezek a tagság után hét esztendővel már érthető módon megkoptak, mostanra pedig teljesen eloszlottak.

Azonban mindeközben az érvelés úgy tesz, mintha az EU működése és irányvonalai valami rendületlen és mozdulatlan állandóak lennének, egy csodás status quo, amihez képest Orbán elmozdult, rossz nyelvek szerint meg fel is rúgta.