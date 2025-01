Felelet a Mondolatra: nők a közéletben, megéri megpróbálni!

A program semmilyen szakaszában nem rendelkezett ráhatással a Kormány összetételére, az Országgyűlésben mandátumot szerzett női képviselők számára, illetőleg a közigazgatásban részt vevő női állami vezetők arányára vonatkozóan.

A képzés éppen azon felismeréssel indult, hogy kevés a nő a közéletben, Magyarországon tehát van ezzel kapcsolatosan teendőnk, kimondott cél, hogy ebben változás történjen.

Éppen ezért furcsán tetsző társítás és következtetés, hogy a tavalyi évben a közéletből távozó két női politikus ügyére az MCC-nek, s ezen belül is a Női Közéleti Vezetőképzőnek kellene választ adnia, illetve hogy mindez végső soron megkérdőjelezi a képzés létjogosultságát. A történtek természetesen megrázták az NKV alumna közösségét is, de a cél továbbra is az, hogy az események ellenére a nőknek elegendő tere és motivációja legyen a közéleti karrier elkezdéséhez, ehhez a személyes fejlődéshez pedig az MCC platformot, oktatókat és támogató diákközösséget tud nyújtani. Éppen most, éppen egy ilyen pillanatban kiemelten fontos ez a képzés, s reményeim szerint precedenst teremt majd.

A program semmiképp sem „NER-képző”, vagy „aranykártya” a minisztériumokba és nagykövetségekre, a kiválasztás is többlépcsős érdemalapú folyamat – ahogyan azt már számtalanszor transzparensen kommunikáltuk –, logikai és szókincs tesztet, valamint közéleti műveltségi tesztet is tartalmaz, a szóbeli vizsgán pedig a jelentkező beszédkészségét, csapatjátékos voltát, motiváltságát és tájékozottságát figyeljük, nem vizsgáljuk politikai hovatartozását sem akkor, sem később.

Pontosan ezért vagyunk szemtanúi éles vitáknak és eszmecseréknek a résztvevők között: az érvek ütköztetése, a saját narratívából való kitekintés képessége és a vitapartner álláspontjának megértése kifejezett elvárásunk a képzés során.

Szomorú, hogy a kormányzati intézményekben dolgozó résztvevők mellett a cikk írói kifelejtették az olyan diákok felsorolását az irományukból, akik nemzetközi szervezeteknél, civil szervezeteknél, cégeknél, vagy a magánszféra egyéb területein tevékenykednek, ellenben fontosnak tartották pár résztvevő egyértelmű beazonosításra alkalmas módon való indokolatlan megjelenítését, holott erre sem az érveik alátámasztásához, sem egyéb cél igazolásához nem volt szükség.